Antalya Valisi Karaloğlu: " Geldiğimiz nokta umut verici ancak gevşemeyelim"
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Antalya Valisi Karaloğlu: " Geldiğimiz nokta umut verici ancak gevşemeyelim"

Antalya Valisi Karaloğlu: 'Geldiğimiz nokta umut verici ancak gevşemeyelim
05.05.2020 09:41 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:42

Aralarında Antalya'nın da bulunduğu 30 büyükşehrin 7'sinde, bu gece 24.00'ten itibaren seyahat kısıtlaması kaldırıldı.

Aralarında Antalya'nın da bulunduğu 30 büyükşehrin 7'sinde, bu gece 24.00'ten itibaren seyahat kısıtlaması kaldırıldı.Antalya Valisi Münir Karaloğlu, " Korona mücadelemizde, geldiğimiz nokta umut verici ancak, henüz bitmedi... Mücadelemiz kararlılıkla sürecek. " dedi.

Antalya'da şehir giriş çıkışı kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ticari taksilerde uygulanan tek-çift plaka uygulaması da sona erdirildi. Bu gece 24.00 itibariyle, tüm taksiler çalışabilecek. Diğer yandan seyahat kısıtı devam eden 24 vilayetten 'S' belgesi olmadan gelenler, kontrol noktalarında tespit edilmesi durumunda haklarında idari işlem yapılacak ve şehre sokulmadan geri gönderilecek.

Teşekkür ve gevşemeyelim uyarısı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Korona virüsle mücadeledeki son gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Karaloğlu "Korona mücadelemiz kapsamında, bir süredir uygulamakta olduğumuz TİCARİ TAKSİLERDE TEK/ÇİFT uygulaması sona ermiştir. Bu gece 24.00 itibariyle, tüm taksiler çalışabilecektir. Taksici esnafımıza hayırlı olsun.Korona mücadelemizde, geldiğimiz nokta umut verici ancak, henüz bitmedi... Mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Bunun için, Lütfen gevşemeyelim! Tedbiri elden bırakmayalım. İnşallah, başaracağız.Hep birlikte Koronasız günlere ulaşacağız" dedi.

'S' belgesi olmayanlar kente alınmayacak

Antalya'nın ülke genelinde normalleşmenin başladığı öncü şehirlerden biri olduğunun altını çizen Vali Karaloğlu şöyle devam etti: " Titizlikle yürüttüğümüz mücadelenin meyvesi olarak, sizlerin de desteğiyle, ülkemizde normalleşmenin başladığı öncü şehirlerden biri olduk. Mücadelemizde bizlere destek olan tüm hemşehrilerimize, çok teşekkür ediyorum Bugün 24.00'dan itibaren şehrimize Seyahat kısıtlaması devam eden 24 vilayetten S Belgesi olmadan gelenler, kontrol noktalarımızda tespit edilirse, haklarında idari işlem yapılacak ve şehre sokulmadan geri gönderileceklerdir. Bugün Sayın, Cumhurbaşkanımız açıkladı. Seyahat kısıtlaması olan 30 Büyükşehrimizin 7'sinde, bu gece 24.00'ten itibaren kısıtlamalar kaldırıldı. Korona mücadelemizdeki pozitif durum dolayısıyla, bu yedi şehir arasında Antalya'mız da var. " - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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