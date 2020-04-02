Antalya Valisi Karaloğlu: Aynı gün 150 kişi mantar toplama bahanesiyle geldi (2) Konya Karayolu'nun Manavgat ilçesi Hacıobası mevkiisnde bulunan polis ve jandarma kontrol noktasında, kontroller bugün en üst seviyeye çıkarıldı.

İKAMETİ ANTALYA OLMAYAN GERİ ÇEVRİLDİ

Antalya- Konya Karayolu'nun Manavgat ilçesi Hacıobası mevkiisnde bulunan polis ve jandarma kontrol noktasında, kontroller bugün en üst seviyeye çıkarıldı. Kontrollerde, sürücüler ile beraberindekilerin ateşleri ölçüldü. Maske ve eldiven kullanan görevliler, sürücülerin kimlik kontrollerini ise barkod okuyucularla yaptı.

İkametgahları Antalya olmayan sürücüler kente alınmadı. İkametgahı Antalya olan ancak şehir dışından gelenlere ise 14 günlük karantinada kalacaklarına dair belge imzalatıldı. Belge imzalayanlara, karantina kurallarını ihlal etmeleri durumunda para cezası uygulanacağını da bildirildi.Ticari araçların seyahat geçiş belgelerinin kontrol edilerek girişlerine izin verildiği kontroller sırasında zaman zaman bazı vatandaşlar ile görevliler arasında tartışma yaşandı.Diğer illerden gelen vatandaşlar çok kısa süreli işleri olduğunu, hemen geriye döneceklerini ya da bir akrabalarını görüp döneceklerini söylerken, görevliler kararın kesin olduğunu belirterek, girişlere izin vermedi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

Kaynak: DHA