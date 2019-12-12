Antalya Valisi: Halkın 'yeter artık' dememesi için turizm ekonomisi paylaşılmalı

12.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:02

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, "Turizmin sadece avantajı yok, külfeti de var. Bu şehir turizmin külfetine hep beraber katlanıyor. Turizmin oluşturduğu ekonomiyi şehirle paylaşmazsak o zaman şehir Barcelona'nın yaptığı gibi yapabilir. Barcelona halkı eylem yapıyor ve 'Turist artık bu şehir için yük' diyor. Gelecekte Antalya halkının 'Yeter artık' dememesi için oluşan ekonominin şehirle, halkla paylaşılması, bölüşülmesi lazım" dedi.

Otel Satınalma Yöneticileri Derneği'nce (TÜRSAD) bu yıl 2'ncisi düzenlenen Türkiye Turizm Tedarik Fuarı, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde törenle açıldı. Törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve TÜRSAD Başkanı Bülent Bilgiç ile davetliler katıldı.

Kaynak: DHA