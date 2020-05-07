Antalya Valisi: "Gevşersek başa dönebiliriz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya Valisi: "Gevşersek başa dönebiliriz"

Antalya Valisi:
07.05.2020 15:17 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:17

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Tedbirleri uymaya devam etmek zorundayız. Gevşersek başa dönebiliriz. Çevremizdeki herkesi uyaralım ve tedbirlere harfiyen uyalım" dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Tedbirleri uymaya devam etmek zorundayız. Gevşersek başa dönebiliriz. Çevremizdeki herkesi uyaralım ve tedbirlere harfiyen uyalım" dedi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Müteşebbis Heyeti Toplantısı video konferans sistemi ile Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda Vali Karaloğlu Antalya'ya özgü tedbirlerin alınması ve tarımda kısıtlama yapılmamasından dolayı Antalya'nın süreçten en az etkilenen il olabileceğini belirtti. Salgın nedeniyle bazı OSB'de yüzde 50'lilere varan üretim kayıpları yaşanırken Antalya OSB'de bu oran yüzde 15'ler kaldı. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na sektöre sağladığı destek için teşekkür etti.

Toplantı neticesinde Antalya OSB'nin pandemi döneminde, ne kadar etkilendiğinin rakamlarla ortaya çıkacağına vurgu yapan Vali Karaloğlu, "Özellikle nisan ayının OSB'deki rakamlarını merak ediyorum. Bir önceki yıla göre yüzde kaç kaybımızın olduğu zaten elektrik su tüketiminden ortaya çıkar. Türkiye'de OSB'ler arasında bir sıralama yapılsa zannediyorum Antalya OSB sıralamada en az düşüş yaşayan sanayilerden birisi olur" ifadelerini kullandı.

"Son bir ayda yüzde 15 negatif tüketim"

Toplantıya Vali Karaloğlu'nun da belirttiği gibi Bölgedeki üretim potansiyelinin ana göstergelerinden biri olan aylık toplam elektrik tüketiminin değerlendirilmesi ile başlandı. Antalya OSB sanayicilerinin Mart ayı elektrik tüketiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 oranında arttığı, Nisan ayı elektrik tüketiminin ise bir önceki aya göre (Mart 2020) yüzde 17 oranında düştüğü, 2019 yılının aynı dönemi ile aynı seviyede gerçekleştiği görüldü. Son 1 ayda gerçekleşen yüzde 15'lik negatif tüketimin Türkiye'deki diğer OSB'ler ile kıyaslandığında Antalya OSB'nin en az düşüşün yaşandığı OSB'ler arasında yer aldığı belirlendi.

Antalya'ya özel tedbirler alındı

Hem Türkiye'de hem de Antalya'da üretim ve tedarik zincirinin kırılmaması için özel bir çaba gösterdiklerini belirten Vali Karaloğlu, "Bir taraftan salgın ile mücadele ederken bir taraftan da özellikle gıdada üretim zincirinin sürmesi için çalıştık. Salgın süresinde de sonrasında da insanların gıdaya erişmesi büyük önem arz ediyor. Onun için Antalya'da gıdanın hem tarım hem sanayi kısmında sorun yaşanmaması için şehrimize özgü tedbirleri uyguladık. Sağlık Bakanımızın ifadesiyle salgında ikinci aşamaya geçildi. Bu aşamaya Kontrollü Sosyal Yaşam aşaması diyoruz. İnşallah bu aşamada da süreci en iyi şekilde yöneteceğiz. Ancak bu aşamaya geçişin halkımızı bir rehavete sevk ettiği gibi bir görünütü söz konusu. Kısıtlamaların gevşetilmeye başlanması her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Maske takmayı bırakan insanlar görüyorum, tedbirleri uymaya devam etmek zorundayız. Gevşersek başa dönebiliriz. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen önemini koruyor. Çevremizdeki herkesi uyaralım ve tedbirlere harfiyen uyalım" şeklinde konuştu.

"Tedbirler işe yaradı Antalya'da üretim hız kesmedi"

Mart ayından bu güne kadar yaşanan gelişmeleri değerlendiren Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Vali Karaloğlu'nun sektöre sağladığı desteğin kaybın minimumda kalmasında önemli bir rol oynadığını belirterek "Birçok OSB'de yüzde 50'leri aşan üretim düşüşü söz konusu. İnanıyoruz ki Bölgemiz bu süreci en az kayıpla atlatan OSB'lerden birisi olacak. Bu dönemde 129 firmamız sokağa çıkma yasaklarından muaf tutularak üretimin sürmesi sağlanmıştır. Bu istisna üretim açısından çok önemli bir destektir. Antalya süreci Sayın Valimiz önderliğinde çok iyi yönetmiştir. Antalya OSB tarım sektörüne hammadde sağlayan çok büyük bir OSB'dir. Eğer bu tedbirler alınmamış olsaydı ve firmalarımızın üretiminde aksamalar meydana gelseydi tarım ürünlerinde ciddi sıkıntılar meydana gelebilirdi. Bu bakımdan Antalya OSB sanayicileri sayın Valimize müteşekkirdir" dedi.

Vali Münir Karaloğlu başkanlığında, video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantı Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve diğer 12 heyet üyesinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda Şubat ve Mart ayı mizanı, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, Covid-19 salgını kapsamında alınan ve alınacak önlemler ile bölge katılımcılarının talepleri görüşülüp karara bağlandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Haberler
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Son Dakika: Rekabet Kurumu, 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı Haberler
Son Dakika: Rekabet Kurumu, 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü Haberler
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti Haberler
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
'Ölmek ne garip şey anne' notunu bırakıp kaybolan genç ortaya çıktı: Canım sıkılmıştı
"Ölmek ne garip şey anne" notunu bırakıp kaybolan genç ortaya çıktı: Canım sıkılmıştı
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
Anadolu'nun simgesi alageyiklerin sayısı, 54 yılda 7'den 500'e yükseldi
Anadolu'nun simgesi alageyiklerin sayısı, 54 yılda 7'den 500'e yükseldi
Taksim'de oturan genç arkadaşına maske cezası kesilince kendisi de maskesini çıkardı
Taksim'de oturan genç arkadaşına maske cezası kesilince kendisi de maskesini çıkardı
ABD'li hemşire ağlayarak itiraf etti: Korona hastaları ağır ihmalden ölüyor
ABD'li hemşire ağlayarak itiraf etti: Korona hastaları ağır ihmalden ölüyor
İznikli hayırsever, bakkal bakkal gezip yoksulların borcunu ödedi
İznikli hayırsever, bakkal bakkal gezip yoksulların borcunu ödedi
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı
Evlerine dönen Suriyeliler, yıkıntılar üzerinde iftar yapıyor
Evlerine dönen Suriyeliler, yıkıntılar üzerinde iftar yapıyor
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı
Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz
Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Antalya'da sosyal mesafeye uyumlu olması için bankların ortaları kesildi
Antalya'da sosyal mesafeye uyumlu olması için bankların ortaları kesildi
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu
MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor
Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım
Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi
Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı
Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hüseyin İnan Donald Trump Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Nur Yerlitaş Acun Ilıcalı
Spor Ersun Yanal Loris Karius Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Bursa Mayıs Fatura İntihar
Şu an buradasınız: Antalya Valisi: "Gevşersek başa dönebiliriz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 15:54:22. #1.14#
title