Antalya Valisi Ersin Yazıcı, turizm sezonu öncesi çalışmaları denetledi Açıklaması

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, turistleri ağırlamak için sezona hazır olduklarını bildirdi.

Vali Yazıcı, kontrollü normalleşme dönemiyle sezon hazırlıklarının devam ettiği Manavgat ilçesini ziyaret ederek, kentteki çalışmaları denetledi.

Side Müzesi, Side Antik Tiyatrosu, Side Kazı Merkezi ve Apollon Tapınağı'ndaki kazı çalışmalarını inceleyen Yazıcı, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinin başında gelen Side'deki kazı çalışmalarıyla eski dönemlere ait birçok kalıntının gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.

Kazı çalışmalarının bölgedeki kültür turizmi için önemli olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Bölgede kazı çalışmaları devam ediyor. Tarihi dokuyu gün yüzüne çıkararak turizmle değere dönüştürmek istiyoruz. Antalya, güneşi, kumu deniziyle özel bir yer, dünyadaki en çok antik kente sahip şehir." diye konuştu.

Manavgat'ın gözde turizm merkezlerinden olduğuna değinen Yazıcı, "İnşallah turizm kısa bir süre sonra başlıyor. Ümidimiz geçen yılki gibi olmaması. Aslında biz şehir olarak sezona hazırız. Ama tabii ki bütün dünyayı saran bir pandemi süreci var. Dünyada olduğu gibi ilimizde de koronavirüs vakaları devam ediyor." ifadesini kullandı.

Güvenli turizm belgesine sahip tesislerin ağustos-eylül döneminde kısa da olsa iyi bir sezon geçirdiğini dile getiren Yazıcı, turistlerin Antalya'dan ülkelerine memnun döndüğünü belirtti.

Geçen yıl başarılı bir sınav verdiklerini ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu yılki sınava da hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Tabii ki koronavirüsün dünyadaki ve Avrupa'daki seyri sezonu etkileyecek. Biz Antalya olarak dikkatli bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Esnafımız, iş yerlerimiz ve bütün Antalyalı hemşehrilerim bir turizm kenti olmanın verdiği hassasiyetle bu şehirde yaşamaya devam ediyor. Önümüzdeki aydan itibaren misafirlerimizi ağırlamak istiyoruz, bu konuda hazırlıklıyız. Geçen yılki başarımız, yeni sezonda referansımız olacak. Daha çok misafiri ağırladığımız bir turizm sezonu olmasını hedefliyoruz."

Öte yandan Yazıcı, 2018'de Hakkari'de şehit olan Uzman Çavuş Cumali Gür ve 1996'da Tunceli'de şehit olan Astsubay Cahit Işıkoğlu'nun ailelerini ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız