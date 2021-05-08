Vali Ersin Yazıcı, semt pazarlarını denetledi
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Vali Ersin Yazıcı, semt pazarlarını denetledi

Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sıkı denetimlerle çok az sayıda insanın dışarı çıkmasına müsaade ettiklerini, evde kalan vatandaşların adalet duygusunun zedelenmemesi için denetimleri devam ettireceklerini söyledi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sıkı denetimlerle çok az sayıda insanın dışarı çıkmasına müsaade ettiklerini, evde kalan vatandaşların adalet duygusunun zedelenmemesi için denetimleri devam ettireceklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle "tam kapanma" döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasının ardından, Antalya'da da Vali Yazıcı, beraberinde Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sağlık İl Müdürü Ünal Hülür ile bazı pazar yerlerini denetledi.

Pazar yerlerinde esnafla ve vatandaşlarla sohbet eden Yazıcı, tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Muratpaşa ilçesinde kurulan bir semt pazarını ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yazıcı, sadece yaş sebze ve meyveye müsaade edilmesi dolayısıyla pazarın sakin olduğunu ve tedbirlere uyulması yönünden güzel bir manzarayla karşılaştıklarını ifade etti.

Vatandaşların ve pazar esnafının da uygulamadan memnun olduğunu kaydeden Yazıcı, "Tabii ki öncelikle sağlık. Biz pandemi kurallarına uygun olarak pazarlarımızı ve diğer işletmelerimizi işlettiğimizde, vatandaşımız dikkatli olduğunda inşallah bu Kovid-19 illetinden kurtulacağız." dedi.

Şehirdeki denetimler

Şehirde yapılan denetimlerle ilgili bazı tenkitler olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, güvenlik güçleri tarafından kısıtlamalar kapsamında şehir genelinde sıkı kontroller yapıldığına dikkati çekti.

Vali Yazıcı, şöyle devam etti:

"Dışarıya çıkma yetkisi, muafiyeti olmayan insanların adalet duygularında meydana gelebilecek zedelenmeyi ortadan kaldırmak için. Onların gönlü ferah olsun diye, Antalya'da izni olmayan, muafiyeti olmayan kimse dışarıya çıkamıyor, çıkmamalı. Biz bunu temin etmekle görevliyiz. Dolayısıyla uygulamalarımızın en temel amacı budur. Dışarıya çıkan vatandaşlarımızın mutlaka muafiyeti olanlar olması lazım. Sıkı bir şekilde denetleyerek, çok az sayıda insanın dışarıya çıkmasına müsaade ediyoruz. Evde kalan vatandaşlarımızın adalet duygusu zedelenmesin diye de bunu ısrarla devam ettireceğiz."

Vali Ersin Yazıcı, semt pazarlarını denetledi
Vali Ersin Yazıcı, semt pazarlarını denetledi
Vali Ersin Yazıcı, semt pazarlarını denetledi
Vali Ersin Yazıcı, semt pazarlarını denetledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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