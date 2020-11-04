Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentteki meslek odalarını ziyaret etti
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Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentteki meslek odalarını ziyaret etti

04.11.2020 19:13 | Son Güncelleme: 04.11.2020 19:16
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentteki meslek odalarını ziyaret etti

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentteki meslek odalarının başkanlarıyla bir araya geldi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentteki meslek odalarının başkanlarıyla bir araya geldi.

Yazıcı, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, turizmin başkenti Antalya'yı şehrin dinamikleriyle etkileşim kurarak yöneteceklerini söyledi.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Yazıcı, doğal afetlere karşı geç olmadan gereken önlemleri almaları gerektiğini, vatandaşlara da afet eğitimi vermeleri gerektiğini kaydetti.

Antalya'nın, Barcelona gibi mimarisiyle örnek bir şehir olması gerektiğini vurgulayan Yazıcı, "Turizm kültürü zamanla değişiyor. Sırf şehrin mimari yapısını görmek için bile çok sayıda ülkelerden turist gelmekte. Bunu biz de başarabiliriz. Binalarımızın iç ve dış mimarisi sanat eseri özelliği taşıyacak estetiğe ve kullanıma sahip olmalı. İşte o zaman yeni mimari yapılarımızla da turizme katkı sağlarız." diye konuştu.

Antalya'nın turizmde olduğu gibi tarımın da başkenti niteliğinde olduğunu anlatan Yazıcı,"Tarımın önemini pandemi döneminde bir kez daha anladık. Bölgemizde seracılık faaliyetleri ve tropikal meyve yetiştiriciliği ön planda. Bu gelişmiş seracılık tecrübelerimizle ticari değeri yüksek ürünler ile tarım ürünlerindeki gelirimizi arttırabiliriz. Yerli tohum ülkemiz için çok önemli. Tohumlarımızın yüzde 60-65'ini kendimiz üretiyoruz. İnşallah tamamını da kendimiz üreteceğimiz günler gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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