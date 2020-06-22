Antalya Valisi Ersin Yazıcı göreve başladı
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Antalya Valisi Ersin Yazıcı göreve başladı

Balıkesir Valisi iken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya Valiliğine atanan Ersin Yazıcı, görevine başladı.

22.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:05

Balıkesir Valisi iken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya Valiliğine atanan Ersin Yazıcı, görevine başladı.

Valilik binası önünde Vali yardımcıları, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları tarafından karşılanan Yazıcı, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gazetecilere açıklama yapan Ersin Yazıcı, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Prensip olarak atandığı şehre kendisini adadığını ifade eden Yazıcı, Antalyalılara ve devlet büyüklerine borcunu hizmetleriyle ödeyeceğini dile getirdi.

Antalya'nın çok katmanlı, çoğulcu, çok sesli, kadim olanla modern olanı harmanlamış bir şehir olduğuna dikkati çeken Vali Yazıcı, edindiği deneyimi şehrin hizmetine sunmanın kendisi için büyük bir onur olacağını kaydetti.

"Planlamayı 20 milyon nüfusa göre yapacağız"

Antalya'nın nüfusu ve ekonomisi ile kendi sınırlarını aşan şehirler arasında olduğunu dile getiren Yazıcı, şöyle konuştu:

"Antalya sınırlarında hizmet üretmek gerekli, ancak yeterli değil. Düşünce ve faaliyetlerimizin etkilerinin de sınırlarımızı aşması gerekiyor. '3T' olarak adlandırılan turizm, tarım, ticareti bu anlayışla ele alacağız. Nüfusumuz 2 milyon 511 bin 700, ancak misafirlerimizi düşündüğümüzde bu nüfus 20 milyona yakın sayılara ulaşıyor. Plan ve programlarımızı 20 milyonu dikkate alarak yapmamız gerekiyor. Dünyadaki trendlere uygun olarak şehrimizi geliştirmek için gayret göstermek hepimiz için doğal bir ödev. Bütün iş süreçlerimizde elde edilmiş başarıları korumak, yaşatmak, geliştirmek için şehrin bütün paydaşlarıyla birlikte çalışacağız."

"Çiçek göndermeyin, bağış yapın"

Ersin Yazıcı, bütün sektörlerle, sivil toplumla, basın kuruluşlarıyla, muhtarlarla, vatandaşlarla bir dizi çalışma toplantısı yaparak, sürdürülebilir, sürekli, ölçülebilir, geliştirilebilir bir program oluşturmak hedefinde olduğunu belirtti.

Vatandaşın memnuniyeti ve talepleri doğrultusunda hareket edeceklerini aktaran Yazıcı, "Çocuklar, gençler, okullar, eğitim, öğretim başlıklarında aktif bir çalışma programı uygulayacağız. Hedefim, her konuda Antalya'nın başarı çıtasını bir seviye, birkaç seviye yukarıya taşımak. Bu yolda bütün Antalya'nın katkısını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Tebrik için çiçek gönderilmemesini isteyen Vali Yazıcı, bunun yerine Antalya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağışta bulunulması çağrısı yaptı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı göreve başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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