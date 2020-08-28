Antalya Valisi Ersin Yazıcı'dan Serik ilçesine ziyaret Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Serik ilçesinde incelemelerde bulundu.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Serik ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Yazıcı, Kaymakamlık önünde Kaymakam Mehmet Kurdoğlu ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.

Burada daire müdürleri ile bir araya gelen Vali Yazıcı, hükumet konağında bir süre kaldı.

Vali Yazıcı daha sonra Serik belediye başkanı Enver Aputkan'ı makamında ziyaret ederek belediyenin yaptığı hizmetler ve projeleri konusunda brifing aldı. Brifing sonunda başkan Aputkan, Vali Yazıcı'ya "Serik Bıçağı" hediye etti.

Vali Yazıcı, ziyareti sırasında belediyede bulunan AK Parti Antalya Milletvekilleri, Mustafa Köse, Kemal Çelik ve Tuğba Vural Çokal ile de bir süre görüştü.

Belediye toplantı salonunda ise kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerinin katıldığı bir toplantı düzenlendi. Burada ilçeye ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA