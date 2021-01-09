Antalya Valisi Ersin Yazıcı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Açıklaması
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Antalya Valisi Ersin Yazıcı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Açıklaması

09.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:42
Antalya Valisi Ersin Yazıcı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Açıklaması

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, basının önemli ve etkin bir denetim organı olma konumuyla demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu bildirdi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, basının önemli ve etkin bir denetim organı olma konumuyla demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu bildirdi.

Yazıcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, milletin sesi olan gazeteciliğin, haber vermenin ve haber duyurmanın ötesinde toplumsal bilincin oluşmasında günlük hayatın vazgeçilmez bir öğesi olduğuna işaret etti.

Milli birliğin sağlanmasında, hak ve özgürlüklerin korunmasında basının önemli bir rolü olduğuna dikkati çeken Yazıcı, şunları kaydetti:

"Gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basın, önemli ve etkin bir denetim organı olma konumuyla da demokrasinin temel unsurlarından biridir. Gazeteci; kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşarak zor şartlar altında ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu gelişen olaylar karşısında aydınlatırken diğer taraftan da vatandaşımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir görevi yerine getirmektedir."

Gazetecilerin sahip oldukları sorumlulukla Antalya'nın ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için olumlu rol üstlenmeye devam edeceğine inandığını vurgulayan Yazıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok sayıda önemli organizasyona güven içerisinde ve başarılı şekilde ev sahipliği yapan Antalya'mızda, turizm sektörü başta olmak üzere, tüm sektörlerin başarıya ulaşmasında ve bu başarının da ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansımasında, basın çalışanlarımızın çok önemli rolü bulunmaktadır. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, ebediyete irtihal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, görevi başında bulunanlara çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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