ANTALYA Validen özel izinle evlendiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA Validen özel izinle evlendiler

ANTALYA Validen özel izinle evlendiler
07.05.2020 17:34 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:40

Validen özel izinle evlendilerAntalya'da geçen mart ayında yapacakları düğünleri, gelin adayı 19 yaşındaki Aslınur Gümüş'ün 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağı dolayısıyla ertelenince nişanlısı Nedim Kütük (24), sosyal medyadan Vali Münir Karaloğlu'dan yardım istedi.

Validen özel izinle evlendiler

Antalya'da geçen mart ayında yapacakları düğünleri, gelin adayı 19 yaşındaki Aslınur Gümüş'ün 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağı dolayısıyla ertelenince nişanlısı Nedim Kütük (24), sosyal medyadan Vali Münir Karaloğlu'dan yardım istedi. Vali Karaloğlu'nun nikah kıymaları için bir günlük özel izin verdiği çift, evlendi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde ikamet eden şoför Nedim Kütük (24) ve Muratpaşa ilçesinde oturan Aslınur Gümüş (19), geçen yıl aralık ayında nişanlandı. Genç çift mart ayında düğün kararı aldı. Ancak koronavirüs salgınının ortaya çıkması nedeniyle düğünleri iptal oldu. Koronavirüs yasaklarının kalkmasını bekleyen gençler süreç uzayınca sosyal medya üzerinden Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan yardım istedi. Nedim Kütük, Vali Münir Karaloğlu'nu etiketleyerek, Sizden başka çaremiz kalmadı sayın valim, lütfen yardımcı olun. Nikah dairesi, izinli yazılı belge istiyor. Nişanlımın yaşı 19 olduğu için, lütfen artık yardım edin nikahımızı yapalım. Saygıdeğer valim evlenmek istiyoruz diye yardım istedi. Vali Karaloğlu ise Arkadaşlar sizi arayacak karşılığını vererek, iki gencin evlilik işlemlerini yapabilmesi için yaş sınırına takılan Aslınur Gümüş için 1 günlük özel izin verdi.

İZNİ ALIP EVLENDİLER

Muratpaşa Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 'evlendirme' amaçlı seyahat izin belgesini alan gençler, sabah nikah evrakını hazırladı, öğleden sonra da nikah masasına oturdu. Kepez Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak az sayıda kişinin katılımı ile nikahları kıyılan gençler, mutluluklarını gazetecilerle paylaştı. Gençler kendilerine evlenme fırsatı veren Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Muratpaşa Kaymakamlığı'na teşekkür etti. VALİDEN 5 DAKİKADA YANIT

Nişanlısının sosyal medyadan ulaştığı Vali Münir Karaloğlu'dan 5 dakika sonra yanıt geldiğini söyleyen Aslınur Gümüş, Çok mutluyuz. Aralık ayında nişanlandık. Mart ayında da düğünümüz olacaktı, iptal oldu. Sağ olsun valimiz de bu konuda bize yardımcı oldu dedi. Valinin kendisine atılan çok sayıdaki mesaj arasında kendilerinin mesajını görmesi ve yardımcı olmasının çok güzel ve özel bir şey olduğunu sözlerine ekleyen Aslınur Gümüş, Gerçekten çok mutlu oldum. Validen bize çok güzel bir düğün hediyesi oldu diye konuştu.

Nedim Kütük ise valiye mesaj atmasında televizyonda izlediği bir haberin etkili olduğunu ifade ederek, Geçenlerde televizyonda haber izliyordum. Hamile bir bayan vardı. Karpuz aşermiş. Vali o bayan için eşine özel izin vermiş. Ben de şansımı denemek istedim. Sağ olsun, o da anında cevap verdi. Tabi valinin cevabını gördüğümde çok heyecanlandım. Hemen herkesi aradım. Sonra kaymakamlıktan aradılar. İşlemlerimiz en hızlı şekilde oldu dedi.

ANTALYA Validen özel izinle evlendiler

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi Haberler
Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı Haberler
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Haberler
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Uzaklaştırma kararı bulunan koca, evden bir valiz cephanelikle çıktı
Uzaklaştırma kararı bulunan koca, evden bir valiz cephanelikle çıktı
Kümese dadanan kurt, güvenlik kamerasına yansıdı
Kümese dadanan kurt, güvenlik kamerasına yansıdı
Nöroloji uzmanı, Ramazan'da uyku saatleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu
Nöroloji uzmanı, Ramazan'da uyku saatleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
ABD'li hemşire ağlayarak itiraf etti: Korona hastaları ağır ihmalden ölüyor
ABD'li hemşire ağlayarak itiraf etti: Korona hastaları ağır ihmalden ölüyor
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi
Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi
Sivas'ta ortaya çıkan etçil 'sarıkız' örümceği, köylüleri tedirgin etti
Sivas'ta ortaya çıkan etçil "sarıkız" örümceği, köylüleri tedirgin etti
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi
Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor
Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı
Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı
Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı
Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
'Askıda Fatura' uygulaması ile 7 saatte 16.100 ailenin faturası ödendi
"Askıda Fatura" uygulaması ile 7 saatte 16.100 ailenin faturası ödendi
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor
3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı
Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Özgür Özel Deniz Gezmiş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ajda Pekkan Demet Akalın Serdar Ortaç Türkan Şoray
Spor Ali Koç Ersun Yanal Adem Ljajic Lionel Messi Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Karar Bursa Futbol
Şu an buradasınız: ANTALYA Validen özel izinle evlendiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 18:56:20. #1.15#
title