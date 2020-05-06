ANTALYA Vali Karaloğlu'ndan koronavirüs yasağına takılan gençlere evlilik izni
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ANTALYA Vali Karaloğlu'ndan koronavirüs yasağına takılan gençlere evlilik izni

ANTALYA Vali Karaloğlu'ndan koronavirüs yasağına takılan gençlere evlilik izni
06.05.2020 21:17 | Son Güncelleme: 06.05.2020 21:19

Vali Karaloğlu'ndan koronavirüs yasağına takılan gençlere evlilik izniANTALYA'da geçen yıl nişanlanan ve mart ayında yapacakları düğünleri koronavirüs nedeniyle iptal olan çift, 19 yaşındaki gelin adayı sokağa çıkma yasağı kapsamında olması nedeniyle Vali Münir Karaloğlu'ndan yardım istedi.

Vali Karaloğlu'ndan koronavirüs yasağına takılan gençlere evlilik izni

ANTALYA'da geçen yıl nişanlanan ve mart ayında yapacakları düğünleri koronavirüs nedeniyle iptal olan çift, 19 yaşındaki gelin adayı sokağa çıkma yasağı kapsamında olması nedeniyle Vali Münir Karaloğlu'ndan yardım istedi. Sosyal medyadan yapılan yardım talebini cevaplayan Vali Karaloğlu, gençlere nikah kıymaları için 7 Mayıs günü için bir günlük özel izin verdi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde ikamet eden şoför 24 yaşındaki Nedim Kütük ve Muratpaşa ilçesinde ikamet eden Aslınur Gümüş, geçen yıl aralık ayında nişanlandı. Genç çift mart ayında da düğün kararı aldı. Ancak koronavirüs salgının ortaya çıkması nedeniyle iki gencin düğünü iptal oldu. Koronavirüs yasaklarının kalkmasını bekleyen gençler süreç uzayınca sosyal medya üzerinden Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan yardım istedi.

Nedim Kütük, Vali Münir Karaloğlu'nu etiketleyerek, 'Sizden başka çaremiz kalmadı sayın valim, lütfen yardımcı olun. Nikah dairesi izinli yazılı belge istiyor. Nişanlımın yaşı 19 olduğu için, lütfen artık yardım edin nikahımızı yapalım. Saygıdeğer valim evlenmek istiyoruz" diye yardım istedi. Vali Karaloğlu ise 'Arkadaşlar sizi arayacak" diye yanıt vererek, iki gencin evlilik işlemlerini yapabilmesi için yaş sınırına takılan 19 yaşındaki Aslınur Gümüş için 7 Mayıs için geçerli 1 günlük özel izin verdi.

Muratpaşa Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 'evlendirme' amaçlı seyahat izin belgesi gençlere verildi. Yarın sabah evraklarını hazırlayacak iki genç, öğleden sonra da nikah masasına oturacak.

Vali Münir Karaloğlu'na sosyal medyadan yardım istedikten sonra anında yanıt aldığını belirten Nedim Kütük, 'Geçen yıl aralık ayında nişanlandık ve mart ayında da düğünümüz olacaktı. Ama koronavirüs nedeniyle iptal oldu. Nişanlım 19 yaşında olduğu için sokağa çıkma yasağı kapsamına giriyor ve bu yüzden nikahımızı da kıyamadık. Vali Bey'den yardım istedim. Vali Bey sağ olsun hemen geri dönüş yaparak sorunumuzu çözdü. Muratpaşa Kaymakamlığı açık kapı uygulaması üzerinden bir günlük evlendirme amaçlı seyahat izin belgesi verildi. Yarın Kepez Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde nikahımız kıyılacak" dedi.

ANTALYA Vali Karaloğlu'ndan koronavirüs yasağına takılan gençlere evlilik izni

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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