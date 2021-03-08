Antalya, vaka sayılarında turuncu bölgedeki yerini korudu
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Antalya, vaka sayılarında turuncu bölgedeki yerini korudu

08.03.2021 12:12 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:17
Antalya, vaka sayılarında turuncu bölgedeki yerini korudu

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ilk açıklanan renk haritasında turuncu ile yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya, son açıklanan 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısında yerini korudu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ilk açıklanan renk haritasında turuncu ile yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya, son açıklanan 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısında yerini korudu. Bölge illerinden Isparta'da vaka artışı yaşanırken, Burdur'da çok az sayıda bir düşüş yaşandı.

Sağlık Bakanlığı 27 Şubat-5 Mart tarihlerini kapsayan illerin 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı. Antalya'da 20-26 Şubat tarihleri arasındaki 100 bin kişide PCR testi pozitif çıkan vaka sayısı 78.92 olurken, bu rakam 27 Şubat-5 Mart verilerinde 82.05'e yükseldi. Renk haritasında turuncu ile yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya, son verilerde yine turuncu bölgede yer aldı.

Batı Akdeniz bölgesi illerinden Isparta'da 20-26 Şubat arasında 100 bin kişide görülen vaka sayısı 39.14 iken bu sayı son verilerde 47.24'e yükseldi. Sarı renk ile orta riskli iller kategorisinde yer alan Isparta'da artışın devam etmesi durumunda turuncu renk kategorisine geçilecek.

Burdur'da ise 20-26Şubat'ta 105.36 olarak açıklanan 100 binde görülen Covid-19 vaka sayısı, 27 Şubat- 5 Mart arasında 105.21'e geriledi. Burdur, kırmızı renk ile çok riskli iller arasındaki yerini korudu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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