ANTALYA Uyuşturucu şüphelisi yakalandı Uyuşturucu şüphelisi yakalandıAntalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir eve düzenlediği baskında 441 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir eve düzenlediği baskında 441 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, Tosmur Mahallesi Dimçayı Caddesi üzerindeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu ihbarını alarak harekete geçti. Belirlenen adrese gelen ekipler eve baskın düzenledi. Baskında polisler evin içerisinde kavanoz içerisinde ve kağıda sarılı vaziyette 12 parça halinde toplam 441,36 gram esrar ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirdi. Baskında evde bulunan E.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından E.Y. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA