ANTALYA Uyuşturucu operasyonunda minik çocuğa kadın polis şefkati
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ANTALYA Uyuşturucu operasyonunda minik çocuğa kadın polis şefkati

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uyuşturucu operasyonunda minik çocuğa kadın polis şefkatiANTALYA'da polis ekipleri uyuşturucu imal edilmek üzere kiralandığı belirtilen lüks villaya operasyon düzenledi.

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Uyuşturucu operasyonunda minik çocuğa kadın polis şefkati

ANTALYA'da polis ekipleri uyuşturucu imal edilmek üzere kiralandığı belirtilen lüks villaya operasyon düzenledi. Polisin geldiğini görüp tabancasıyla çevreye ateş eden N.Y. etkisiz hale getirilip, eşi S.Y. ile birlikte gözaltına alındı. Çiftin evdeki 2 çocuğundan küçük olanı ağlamaya başlayınca, onu kucağına alan kadın polis memuru, ilgilenip emzik verdi ve sakinleşmesini sağladı.

Uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını alan Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, fiziki takibin ardından lüks bir villaya dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda polisin geldiğini gören N.Y., tabanca ile çevreye ateş edip eve girdi. Şüpheli N.Y. kısa süre içinde etkisiz hale getirildi. Evde yapılan incelemede N.Y.'nin polisi gördükten sonra eroin sürülmüş A4 kağıtlarını yaktığı ortaya çıktı.

KADIN POLİS, ÇOCUKLARLA İLGİLENDİ

Şüpheliler N.Y ile eşi S.Y. gözaltına alınırken, bu sırada evde bulunan 2 çocukla kadın polis memuru ilgilendi. Kadın polis, ağlayan küçük çocuğu kucağına alıp ağzına emzik verdi, kısa süreliğine evden çıkartıp, başka bir yerde sakinleşmesini sağladı. Villada ayrıca narkotik köpeği 'Bena' ile de arama yapıldı.

N.Y. ile eşi S.Y. ifadesi alınmak üzere Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

ANTALYA Uyuşturucu operasyonunda minik çocuğa kadın polis şefkati
ANTALYA Uyuşturucu operasyonunda minik çocuğa kadın polis şefkati
ANTALYA Uyuşturucu operasyonunda minik çocuğa kadın polis şefkati
ANTALYA Uyuşturucu operasyonunda minik çocuğa kadın polis şefkati

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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