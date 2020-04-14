ANTALYA Uyuşturucu almasına izin vermeyen babasını bıçakladı Uyuşturucu almasına izin vermeyen babasını bıçakladı*- Antalya'da Sinan B. (60), uyuşturucu almasına izin vermediği oğlu Cengiz B. (25) tarafından karnından bıçaklandı.

Uyuşturucu almasına izin vermeyen babasını bıçakladı

*- Antalya'da Sinan B. (60), uyuşturucu almasına izin vermediği oğlu Cengiz B. (25) tarafından karnından bıçaklandı.

*- Yaralanan Sinan B., hastanede tedaviye alındı.

*- Kaçan Cengiz B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Uyuşturucu almak için bir arkadaşı ile görüşen Cengiz B. ile babası Sinan B. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Cengiz B., babasını sol karın boşluğundan bıçakla yaralayıp kaçtı. Kan içinde kalan Sinan B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayıp, yardım istedi. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sinan B., özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Polis kaçan Cengiz B.'yi yakalamak için harekete geçti.

Kaynak: DHA