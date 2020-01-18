: Antalya-ünlü isimlerin balmumu heykellerine yoğun ilgi

18.01.2020 08:57 | Son Güncelleme: 18.01.2020 09:02

Ünlü isimlerin balmumu heykellerine yoğun ilgi

AVRUPA'nın 131 metre uzunluğundaki en büyük tünel akvaryumuna sahip Antalya Akvaryum'da, dünyaca ünlü isimlerin gerçek vücut ölçüleriyle birebir balmumundan heykellerinin yer aldığı Face 2 Face Wax Museum, yerli- yabancı binlerce turist tarafından ilgi görüyor. Müzede 63 balmumu heykel bulunuyor. Bu sayı Haziran ayına kadar 100'e çıkarılacak.

Antalya'da 2012 yılında hizmete giren ve 10 binin üzerinde deniz canlısının yer aldığı, 40 tematik akvaryum ile 131 metrelik uzunluğa sahip tünel akvaryumun bulunduğu Antalya Akvaryum, yaz sezonuna, bünyesindeki alternatif gezi rotalarını genişleterek hazırlanıyor. Bünyesinde Kar Dünyası ve Buz Müzesi, Wild Park, Oceanride XD Cinema ile bu yıl 1 milyon ziyaretçi hedeflenen Antalya Akvaryum'da, dünyaca ünlü isimlerin balmumu heykellerinin yer aldığı müze açıldı. Müzede, bilim insanları, teknoloji devleri, sanatçılar, müzisyenler, sporcular, ressamlar, film yıldızları ve liderlerin balmumu heykeli bulunuyor.

BİLİMDEN SANAT VE SPORA ÜNLÜLER

Ziyaretçi kabul etmeye başlayan ve Mayıs ayında resmi açılışı yapılacak müzede, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Stephen Hawking, Albert Einstein, Neil Armstrong, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs gibi isimlerin balmumu heykelleri yer alıyor. Sanat dünyasından ise Freddie Mercury, Madonnna, Mozart, Michael Jackson, Beyonce, spor dünyasından Michael Schumacher, Serena Williams, Maria Sharapova, Muhammed Ali, Tiger Woods ve Lionel Messi gibi isimlerin heykellerinin yer aldığı müzede ünlü ressamlar Salvador Dali, Pablo Picasso ve Van Gogh'un balmumu heykelleri de sergileniyor.

HOLLYWOOD YILDIZLARIDA BURADA

Sinema dünyasının ünlüleri Brad Pitt, Bruce Willis, Johnny Deep, Angelina Jolie, Tom Hanks, Marilyn Monroe, Will Smith, Scarlett Johansson, Leonardo Dicaprio, Jackie Chan, Sylvester Stallone, Daniel Radcliffe, Vin Diesel, Rowan Atkinson, Jennifer Lawrence'nin balmumu heykelleri de film yıldızları için ayrılan alanda yer alıyor. Tarihte iz bırakan Napolyon Bonapart, II. Elizabeth, Mahatma Gandi heykelleri de müzenin liderler salonunda bulunuyor.

MÜZEDE 63 HEYKEL YER ALIYOR

Antalya Akvaryum Genel Müdürü İsmail Arık, müzenin resmi açılışının yaz sezonu öncesi yapılacağını anlattı. Müzenin girişindeki ilk heykelin TBMM fotoğrafının önünde duran Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli olduğunu söyleyen Arık, "Şu anda 63 ünlü ismin balmumu heykeli müzede sergileniyor. Önümüzdeki günlerde Naim Süleymanoğlu'nun heykeli de müzedeki yerini alacak. Sezon açılışına kadar heykel sayımız 100'e çıkacak" dedi.

Arkadaşlarıyla birlikte müzeyi gezme şansı yakalayan Melek Gözel, "Açıkçası böyle bir ortamı yakalayacağımı tahmin etmiyordum. Antalya'ya geldiği için çok mutluyuz. Bugün gezebildim. Heykellerin çeşitliliği beni çok mutlu etti. Atatürk'ü ve ünlü tenisçi Maria Sharapova'yı çok merak ediyordum. İkisini de burada görmekten dolayı çok mutlu oldum" diye konuştu.

Farklı balmumu heykel müzelerini daha önce gezme şansı yakaladığını anlatan Bahar Özgiray, "Burası çok güzel. Çünkü heykel sayısı çok fazla. Heykellerde saçlarından, derilerine, vücutlarındaki kas ve damarlara kadar her ayrıntıya dikkat edilmiş" dedi.

Müzeyi gezerken heykellerin canlanacakmış hissi verdiğini anlatan Gürkan Kaya, "Çok hoşuma gitti. İstanbul'da da dolaşmıştım. Burası çok farklı. Bol bol fotoğraf çekilecek köşe bulabiliyorsunuz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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