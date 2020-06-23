ANTALYA Ünal Şoför esnafı zor durumda
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA Ünal Şoför esnafı zor durumda

Ünal: Şoför esnafı zor durumdaManavgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Muammer Ünal, salgın nedeniyle şoför esnafının çok zor durumda olduğunu, taleplerini içeren yazıların birlik ve konfederasyon başkanları aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildiğini söyledi.

23.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:39

Ünal: Şoför esnafı zor durumda

Manavgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Muammer Ünal, salgın nedeniyle şoför esnafının çok zor durumda olduğunu, taleplerini içeren yazıların birlik ve konfederasyon başkanları aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildiğini söyledi.

Manavgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Muammer Ünal, koronavirüs (Covid-19) salgının en çok etkilediği kesimlerin başında şoför esnafının geldiğini söyledi. Başkan Muammer Ünal, "Özellikle turizmde çalışan arkadaşlarımız çok zor durumda. Koronavirüs salgını geçen yıl sezonun sonuna denk geldiği için o dönem teğet geçti. Mart ve nisan aylarında başlaması gereken turizm sezonu mayıs, haziran geçmesine rağmen hala başlamadı ve sektör çok zor durumda. Ama yapacak bir şeyimiz de yok, elimizden gelen bir şey de yok, sabırla bekliyoruz. Şoför esnafı şu anda krediyle yaşıyor. Biz de oda olarak karınca kararınca onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dezenfekte malzemesi ve kredi konusunda destek vermeye çalışıyoruz" dedi.

SALGIN SADECE BURADA DEĞİL, BÜTÜN DÜNYADA VAR

Turizmde çalışan şoför esnafının ayakta durmaya çalıştığını anlatan Başkan Ünal, "Şu anda turizmde çalışan şoför esnafı hem dolmuşçular hem de taksiciler para kazanmıyor. Ancak yaptığımız iş kamu hizmetidir. Dolmuşlarımız boş dolu gidip geliyor, taksici arkadaşlarımız duraklarda nöbetlerini bekliyor ve hizmet vermeye çalışıyor. Şu anda çok fazla ekonomik sıkıntı içerisinde ve zor durumdalar ama sabırla bekliyoruz. İnşallah şu beladan kurtuluruz. Lakin bu sadece Manavgat'ta değil bütün dünyada var. Sabırla beklemekten başka bir çaremiz olmadığını da düşünüyoruz. İnşallah hiç değilse, önümüzdeki 3-4 ay temmuz, ağustos gibi turizm başlarsa çark dönmeye devam eder diye düşünüyoruz" diye konuştu.

'TALEPLERİMİZİ CUMHURBAŞKANIMIZA İLLETİK'

Şoför esnafının sorunlarının çözülmesi konusunda çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Muammer Ünal, şöyle dedi:

"Vergilerin ötelenmesi, kredilerin ötelenmesiyle ilgili taleplerimiz oldu. Afyon, Burdur, Isparta ve Antalya birlik başkanlarımızla Burdur'da bir toplantı yaptık. Taleplerimizi yazıya dökerek Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKKKBMB) Başkanımız Abdulkadir Akgül ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanımız Bendevi Palandöken'e ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ilettik. Devletten kredilerin ötelenmesi konusunda bir bilgi geldi. Ardından sigortayla ve kiralarla ilgili çalışmalar yaptık. taleplerimizi de ilettik. Hala da şoför esnafının yaşadığı sorunların çözümü konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Devletimizin şoför esnafımızı ortada bırakmayacağını düşünüyoruz."

7/24 TRANSFER ARAÇLARI YASALARI HİÇE SAYIYOR

Son yıllarda turizm sektöründe çalışan taksicilerin en büyük sorunlarından birisinin yasaları hiçe sayarak çalışan 7/24 transfer araçlarının olduğunu anlatan Muammer Ünal, "Bu konuda Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) ve Ulaştırma İl Müdürlüğü'nün ciddi denetim yapmasını istiyoruz. Özellikle havalimanında ve turizm merkezlerinde denetimler arttırılmalı. Bir araç ticari değilse, herhangi bir tur şirketinden bileti alınmadıysa, parası ödenmediyse, bunları başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili kurumlarla denetlemeler yaparak gidermeye çalışıyoruz. Ama yasal olarak her şeyi tam, bütün evrakları eksiksiz olana da yapabileceğimiz bir şey yok" dedi.

'7/24 TRANSFERLE İLGİLİ CİDDİ ÇALIŞMAMIZ VAR'

7/24 transfer sisteminin saçma olduğunu ancak kimi zamanlarda vatandaşın da işine geldiğini anlatan Manavgat Şoförler Odası Başkanı Muammer Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat 7/24 transfer saçma bir vaka. Bunun bazen vatandaşın işine geldiği yanları var ama bilmiyor ki taksici 7 gün 24 saat güvenlidir. Her saat istediğin yere getirip götürebilir. Olumsuz durumda hesap sorabileceğin bir merci vardır. Ama 7/24 transfer uygulamasındaki araçları bir daha görme şansın yok. Bu sistemden birçok vatandaş da mağdur kalıyor. Bu konuyla ilgili çok ciddi bir çalışmamız var ama bu konu tamamen UKOME ve Ulaştırma İl Müdürlüğünün denetimine bağlı. Bu kurumlardan da rica ediyoruz, gerçi zaman zaman bu denetimler oluyor ama yeterli değil. Şu anda da iş yok zaten bununla boğuşacak bir durum yok. Bu arada, taksicilik mesleğine herkes daldığı zaman biz taksiciliği bitiririz. Bu işi vergi levhası olan gerçek esnaf yapmalı, aslında herkes kendi işini yapmalı. Turizm sezonu şu anda boşta, zamanı geldiğinde de ciddi derecede ne gerekirse yapacağız."

ANTALYA Ünal Şoför esnafı zor durumda

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı Haber
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi...
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı Haber
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi Haber
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası bulundu
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası bulundu
Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı
Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı
Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri
Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri
Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı
Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
İtfaiyeci, selin ortasında köpeğiyle mahsur kalan kadını sırtında taşıdı
İtfaiyeci, selin ortasında köpeğiyle mahsur kalan kadını sırtında taşıdı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi
Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi
Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti
Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Volkan Bozkır Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Yöş Cem Yılmaz Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Bursa Karar Ankara
Şu an buradasınız: ANTALYA Ünal Şoför esnafı zor durumda - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 12:57:42. #1.15#
title