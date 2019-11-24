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Antalya Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası sürüyor

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası'na üçüncü gün maçlarıyla devam edildi.

24.11.2019 20:24 | Son Güncelleme: 24.11.2019 20:24
Antalya Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası sürüyor

'da düzenlenen Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası'na üçüncü gün maçlarıyla devam edildi.


Muratpaşa ilçesinde Süleyman Evcilmen Salonu'nda oynanan maçlarında Türkiye'nin aldığı sonuçlar şöyle:


Türkiye (Genç)-İtalya: 18-24

Türkiye (A)-Kosova: 34-28

Turnuvada yarın Kuzey Makedonya-Kosova, İtalya-Türkiye (A) maçları oynanacak.

Kaynak: AA
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