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Antalya Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası sürüyor

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası'na ikinci gün maçlarıyla devam edildi.

23.11.2019 21:22 | Son Güncelleme: 23.11.2019 21:22
Antalya Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası sürüyor

'da düzenlenen Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası'na ikinci gün maçlarıyla devam edildi.

Muratpaşa ilçesinde Süleyman Evcilmen Salonu'nda oynanan ikinci gün maçlarında 'nin aldığı sonuçlar şöyle:

Türkiye (Genç)-Kuzey Makedonya: 19-37

Türkiye (A)-Kuzey Makedonya: 42-33

Türkiye (Genç)-Kosova: 23-32

Diğer karşılaşmada ise Kosova ile İtalya 29-29 berabere kaldı.

Turnuvada yarın Türkiye (Genç)-İtalya, Türkiye (A)-Kosova maçları oynanacak.

Kaynak: AA
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