Antalya Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası başladı

22.11.2019 21:06 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:06

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası başladı.



Muratpaşa ilçesindeki Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçında, Türkiye A Milli Hentbol Takımı ile Türkiye Genç Milli Hentbol Takımı karşılaştı. Karşılaşma, A Milli Takım'ın 38-20 üstünlüğüyle sona erdi.



Günün ikinci maçında Kuzey Makedonya ve İtalya takımları karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen müsabaka 29-29 tamamlandı.



Turnuvada yarın öğleden önce Kosova-İtalya, Türkiye (Genç)-Kuzey Makedonya, akşam ise Türkiye (A)-Kuzey Makedonya ile Kosova-Türkiye (Genç) karşılaşmaları oynanacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem genç hem de A takımda yeni ekipler kurduklarını belirtti.

Takımların maç eksiğini kapatmak amacıyla Kuzey Makedonya, Kosova, İtalya'nın katılımıyla turnuva düzenlediklerini dile getiren Ünsal, ilk gün maçlarının zevkli geçtiğini kaydetti.

Kaynak: AA