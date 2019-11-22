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Antalya Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası başladı

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası başladı.

22.11.2019 21:06 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:06
Antalya Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası başladı

'da düzenlenen Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası başladı.


Muratpaşa ilçesindeki Süleyman Evcilmen Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçında, A Milli Hentbol Takımı ile Türkiye Genç Milli Hentbol Takımı karşılaştı. Karşılaşma, A Milli Takım'ın 38-20 üstünlüğüyle sona erdi.


Günün ikinci maçında Kuzey ve İtalya takımları karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen müsabaka 29-29 tamamlandı.


Turnuvada yarın öğleden önce Kosova-İtalya, Türkiye (Genç)-Kuzey Makedonya, akşam ise Türkiye (A)-Kuzey Makedonya ile Kosova-Türkiye (Genç) karşılaşmaları oynanacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem genç hem de A takımda yeni ekipler kurduklarını belirtti.

Takımların maç eksiğini kapatmak amacıyla Kuzey Makedonya, Kosova, İtalya'nın katılımıyla turnuva düzenlediklerini dile getiren Ünsal, ilk gün maçlarının zevkli geçtiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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