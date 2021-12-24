Antalya Ultra Trail Maratonu yarın start alacak

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Konyaaltı Belediyesinin düzenlediği Antalya Ultra Trail Maratonu yarın başlayacak.

54 kilometrelik Antalya ultra koşusu için start, saat 06.00'da Konyaaltı Belediyesi önünde verilecek. Koşunun bitişi Saklıkent'te olacak.

Aynı gün 08.00'de belediye önünden başlayacak 28 kilometrelik Toros parkuru koşusu ise Geyikbayırı'nda sona erecek.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Ultra Trail Maratonu'nda sporcuların deniz kenarında başlayacakları koşuyu, karla kaplı Saklıkent'te tamamlayacağını söyledi.

Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık bin sporcunun katılması beklenen organizasyonda, 26 Aralık Pazar günü çocuklar arası ve halk koşuları da gerçekleştirilecek.

Antalya Ultra Trail Maratonu, pazar günü 5 kilometrelik Konyaaltı, 12 kilometrelik deniz parkuru yarışlarının ardından ödül töreniyle sona erecek.

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri

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