KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'da Konyaaltı Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Antalya Ultra Trail Maratonu başladı. Deniz kenarında başlayan 54 kilometrelik koşu, 2865 metre yükseklikte Antalya'nın kayak merkezi Saklıkent'te tamamlanacak. Parkurda koşuculara eşlik eden sokak köpekleri de ilginç görüntüler oluşturdu.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Trail Maratonu, Konyaaltı Belediyesi önünde başladı. Sabah saat 05.30'da belediye önünde buluşan sporcular, 06.00'da başlayan koşu öncesi ısınma hareketleri yaptı. 54 kilometrelik parkur için saat 06.00'da başlangıç çizgisine geçen sporcular, Konyaaltı Belediye Başkan Semih Esen'in startıyla koşuya başladı. Bu parkurdaki 54 kilometrelik koşu, Antalya'nın kayak merkezi Saklıkent'te tamamlanacak. Deniz kenarında başlayan koşu yaklaşık 2865 metre yükseklikte tamamlanacak.

Sokak köpekleri de koşuya katıldı

Maratonun ikinci koşusu olan 28 kilometrelik parkur ise saat 08.00'de yine Başkan Semih Esen'in startıyla başladı. Parkurda koşuculara eşlik eden sokak köpekleri de ilginç görüntüler oluşturdu. Bu parkurda sporcular, tırmanma kayalarıyla ünlü Geyikbayır'ında bitiş çizgisine ulaşacak.

Antalya'nın tanıtımına katkı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu organizasyonu Antalya'da ilk defa gerçekleştirdiklerini söyledi. Koşunun sabah erken saatlerinde koşu başlamasına rağmen katılımın çok iyi olduğunu belirten Esen, "17 ülkeden 54 farklı şehirden sporcumuz koşuya başvurdu. En uzun iki parkur bugün koşulmaya başlandı. Yarın sabah da saat 09.00'dan itibaren de 5 ve 12 kilometrelik koşuların yanı sıra çocuk ve halk koşularının startını vereceğiz. Koşumuzu gelenekselleştirmeyi istiyoruz. Her sene katılımın daha da güçlendiği, organizasyonun daha da güçlendiği maratonumuzun Antalya'nın ve Konyaaltı'nın tanıtımına fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Maviden beyaza sloganıyla başlattığımız maratonun Antalya'ya hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA