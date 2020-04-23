ANTALYA Ukraynalı ailenin 'bayrak' sevgisi
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ANTALYA Ukraynalı ailenin 'bayrak' sevgisi

Antalya'da yaşayan Ukraynalı ailenin Türk bayrağı sevgisi dikkati çekiyor.

23.04.2020 18:28 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:33
ANTALYA Ukraynalı ailenin 'bayrak' sevgisi

Antalya'da yaşayan Ukraynalı ailenin Türk bayrağı sevgisi dikkati çekiyor.

*- Katya Bibik (15) ile babası Dmytro Bibik (42), evlerinin dört yanını Türk bayraklarıyla donattı.

*- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kızıyla beraber coşkuyla yaşadıklarını ifade eden Dmytro Bibik, kendisini Türk gibi hissettiğini söyledi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 5 yıldır yaşayan Ukraynalı Bibik ailesinin Türk bayrağı ve Atatürk sevigisi, hayran bırakıyor. Evinin dört yanını Türk bayrağı ile donatan Dmytro Bibik ile kızı Katya, evlerinin perdelerini de bayraktan yaptı. Evlerinde Osmanlı tuğrası tablosu, Nutuk, bayrak ve çok sayıda Türk kültürüne ait eser bulunan Ukraynalı aile, Türkiye'yi çok sevdiklerini dile getirdi.

'ATATÜRK BÜYÜK TÜRK DEVLET İNSANI'

2013 yılında ilk kez tatil için Türkiye'ye geldiklerini, Antalya'yı çok beğendiklerini ve yerleştiklerini kaydeden Dmytro Bibik, iş kurarak yaşamaya karar verdiğini anlattı. Bibik, Türklerin bayrak ve vatan sevgisinden çok etkilendiğini söyledi. 5 senedir Antalya'da yaşadığını ifade eden Dmytro Bibik, Antalya Kent Konseyi Yabancılar Meclisi Başkanlığı'nı yaptığını dile getirdi. Dmytro Bibik, "Türkiye'yi çok seviyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ne mutlu Türk'üm diyene' sözünü çok seviyorum. Ben de 'Ne mutlu Türkiye'de yaşıyorum' demek istiyorum" dedi. Türkiye'de yaşadıklarını, Türk tarihi ve kültürünü bilmeleri gerektiğine dikkat çeken Bibik, "Atatürk büyük Türk lideri, o çok büyük bir devlet insanı. Onun kitaplarının Türk kültüründe olması gerekiyor" dedi.

'23 NİSAN'I AİLECE KUTLUYORUZ'

Türk bayrağını çok beğendiğini ve sevgisinin büyük olduğunu vurgulayan Bibik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da ailece kutladıklarını belirtti. Dmytro Bibik, "Bugün çok büyük ve iyi bir bayram. Çocuklar bizim geleceğimiz. Biz de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz" diye konuştu.

'TÜRK TARİHİNE İLGİ DUYUYORUM'

Katya Bibik ise Türk kültürünü çok sevdiğini anlattı. Katya Bibik, "Babam Türkiye'ye ilk geldiğinde burayı çok beğendi. Burada yaşadıkça kültürünü benimsedi ve eve Türk bayraklı perdeler aldı. Tarihi çok seviyorum, Ukrayna tarihini biliyorum ve Türk tarihini de ilgi duyarak öğrendim" dedi. Kendisini yarı Türk, yarı Ukraynalı hissettiğine dikkat çeken Katya Bibik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ailece kutladıklarını sözlerine ekledi.

ANTALYA Ukraynalı ailenin 'bayrak' sevgisi

Kaynak: DHA

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