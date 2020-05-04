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Antalya uçak kargo fiyatlarının düşürülmesini ve koronavirüs tazminatı bekliyor

Antalya uçak kargo fiyatlarının düşürülmesini ve koronavirüs tazminatı bekliyor
04.05.2020 16:41 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:41

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada stratejik haline gelen tarım sektörü, Avrupa ve yakın coğrafyadan yaş meyve sebze ürünleri talebinin arttığını, talepleri karşılamak için de uçak kargo fiyatlarının düşürülmesini ve koronavirüs tazminatı bekliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada stratejik haline gelen tarım sektörü, Avrupa ve yakın coğrafyadan yaş meyve sebze ürünleri talebinin arttığını, talepleri karşılamak için de uçak kargo fiyatlarının düşürülmesini ve koronavirüs tazminatı bekliyor.

Kaynak: Dunya.com

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