Antalya uçak kargo fiyatlarının düşürülmesini ve koronavirüs tazminatı bekliyor

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada stratejik haline gelen tarım sektörü, Avrupa ve yakın coğrafyadan yaş meyve sebze ürünleri talebinin arttığını, talepleri karşılamak için de uçak kargo fiyatlarının düşürülmesini ve koronavirüs tazminatı bekliyor.