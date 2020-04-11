ANTALYA Türkiye'nin sebze ve meyve üssü Antalya'da üretim aralıksız sürdü
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Türkiye, Antalya, Dereli, Güncel

ANTALYA Türkiye'nin sebze ve meyve üssü Antalya'da üretim aralıksız sürdü

Türkiye'nin sebze ve meyve üssü Antalya'da üretim aralıksız sürdü (2)'SAĞLIKLI ÜRÜNLER YETİŞTİRMEYE ÇABA GÖSTERİYORUZ'Antalya'da sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çiftçiler, kent merkezine en yakın tarım alanlarından Kırcami bölgesinde ürünlerini taze ve hijyenik şekilde Türkiye'nin dört...

11.04.2020 21:41 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:48
ANTALYA Türkiye'nin sebze ve meyve üssü Antalya'da üretim aralıksız sürdü

Türkiye'nin sebze ve meyve üssü Antalya'da üretim aralıksız sürdü (2)

'SAĞLIKLI ÜRÜNLER YETİŞTİRMEYE ÇABA GÖSTERİYORUZ'

Antalya'da sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çiftçiler, kent merkezine en yakın tarım alanlarından Kırcami bölgesinde ürünlerini taze ve hijyenik şekilde Türkiye'nin dört bir tarafındaki tüketiciye sunmak için ara vermeden üretim yapmaya devam etti. Aynı bölgede hayvancılık yapanlar da yeşil alanlarda koyunlarını otlatarak, yakın çevresindekilerin hem taze süt teminine hem de et ihtiyacına yardımcı oldu. Serasında kuzukulağı, marul, maydanoz yetiştiren Şeref Köylü, Bizler çalışmak zorundayız. Toplayacağımız kuzukulağını Isparta ve Konya'ya gönderiyoruz. Çalışmazsak yeşilliklerimiz bozulur. Sokağa çıkma yasağında bize esneklik tanıdılar. Çiftçiler olarak çalışmaya devam edip, herkese sağlıklı ürünler yetiştirmeye çaba gösteriyoruz. Ürünlerimiz hijyenik ve sağlığa yararlı, bizler üretim yapmazsak hem maddi zarar görürüz hem de pazarda ürün sıkıntısı olur dedi.

'SEBZE ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Serada kuzukulağı toplayıp, paketleyen Havva Köylü ise şunları söyledi

Sokağa çıkma yasağı olsa da bizim ürünlerimizi toplamaya izniniz var. İnsanlarımızın zor durumda kalmaması için ürünlerimizi topluyoruz. Salatada yeşillik olarak kullanılan kuzukulağını kesip, bağlayıp paketliyorum. İnsanlara yararlı sebze üretmek için çalışıyoruz.

Örtü altı üretimin yoğun olduğu Kırcami bölgesinde çobanlık yapan Şaban Dereli de 450 koyunun bakımını yaptığını anlattı. Hayvansal ürünlerin üretiminde sıkıntı yaşanmaması için sokağa çıkma yasağında kendilerine esneklik tanındığından bahseden Dereli, şöyle konuştu

Koronavirüse yönelik tedbir alıyoruz. Sokağa çıkma yasağının hayvancılık yapanlara serbest olduğunu biliyoruz. Evimiz ve ahırımızın önündeki yeşil alanda hayvanlarımızı otlatıyoruz. Koyunlarımızdan elde ettiğimiz sütü satıyoruz. Fazla et ihtiyacı için bazı vatandaşlar koyun, kuzu alıyor. Koronavirüs sonrasında da insanlarımızın hayvansal ürün ihtiyacı olacak. Bizler ihtiyaç duyulan ürünlerin temininde sıkıntı olmaması için hayatımıza devam ediyoruz.

ANTALYA Türkiye'nin sebze ve meyve üssü Antalya'da üretim aralıksız sürdü

Kaynak: DHA

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