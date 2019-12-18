: Antalya türk turizmcilere 'milyon euro ceza' uyarısı

18.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:36

Türk turizmcilere 'milyon euro ceza' uyarısı

KİŞİSEL Verileri Koruma Temsilcisi, Görevlisi ve Denetçisi Fulya Özbilgi, Avrupa Birliği'nde yaşayanlara yönelik turizm, havayolu, bankacılık, sağlık sektöründe hizmet veren Türk firmalarının, müşterilerinin kişisel verilerini korumaya yönelik milyonlarca euro ceza ile karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Kişisel Verileri Koruma Temsilcisi, Görevlisi ve Denetçisi Fulya Özbilgi, Avrupa Birliği'nde yaşayanların kişisel verilerini korumaya yönelik 'General Data Protection Regulation (GDPR) Genel Veri Koruma Tüzüğü' adlı yönetmeliğin uygulandığını anlattı. AB dışındaki bir şirketin, AB'nin ekonomik alanındaki kişilere hizmet sunması halinde yönetmelik kapsamında değerlendirileceğini dile getiren Özbilgi, Türk firmalarının, müşterilerinin kişisel verilerini korumaya yönelik çalışmalar yapması gerektiğine dikkati çekti.

Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün, Türkiye'de turizm, ulaşım ve sağlık sektöründe Avrupa'ya hizmet sunan firmalar tarafından bilinmediğini anlatan Özbilgin, Avrupa Birliği ekonomik alanında hizmet sunan Türk firmalarının, AB'nin uyguladığı Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne göre kişisel veri koruma temsilcisi ile kişisel veri koruma görevlisi istihdam etme zorunluluğu bulunuyor. Türkiye'ye gelen AB vatandaşı misafirlerin kişisel verilerinin çalınmasına yönelik oluşacak davalarda AB yasaları uygulanacağı için Türk firmaları milyon euro cezalarla karşı karşıya kalabilir dedi.

Avrupa Birliği'nin 28 Mayıs 2018 tarihinde GDPR yönetmeliğini çıkardığını anlatan Özbilgi, şunları söyledi

Genel Veri Koruma Tüzüğü, AB ülkelerinde yaşayanların kişisel verilerini korumaya yönelik. Bu yönetmelik Avrupa Birliği içerisinde geçerli, ancak Avrupa Birliği dışında bir şirket AB'de yaşayanlara mal satıp hizmet sağlıyorsa, o zaman yönetmeliğin uygulanması gerekiyor. Yönetmelik kapsamında kişisel veri görevlisi ve AB'de temsilcisi gerekiyor. Bu yönetmelik genellikle turizm sektörünü ilgilendiriyor. Türkiye'deki turizmciler, AB'de yaşayanlara hizmet verdiği için bu yönetmeliğin uygulanması gerekiyor. Sağlık turizmi, bankacılık, havayolu şirketlerinin uygulaması gerekir. Kişisel Veri Koruma Kanunu, Türkiye'de yaşayanların korunmasına yönelik. GDPR ise Avrupa Birliği'nde yaşayanları korur. Türk firmalar, yıllık cirolarının yüzde 4'ü kadar yaptırıma maruz kalabilir.

Fulya Özbilgi, GDPR kapsamında AB'de yaşayanlara hizmet sunan bir ABD turizm firmasına yönelik ağır para cezası verildiğini dile getirdi.

Kaynak: DHA

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