ANTALYA Türk rehberlerin yardım istediği oteldeki karantina sona erdi
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ANTALYA Türk rehberlerin yardım istediği oteldeki karantina sona erdi

Türk rehberlerin yardım istediği oteldeki karantina sona erdiKKTC'de, bir Alman turistte koronavirüs tespit edilmesi üzerine Türk rehberlerin de aralarında bulunduğu 795 kişinin 5 yıldızlı 3 oteldeki karantina süreleri doldu.

24.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:20
ANTALYA Türk rehberlerin yardım istediği oteldeki karantina sona erdi

Türk rehberlerin yardım istediği oteldeki karantina sona erdi

KKTC'de, bir Alman turistte koronavirüs tespit edilmesi üzerine Türk rehberlerin de aralarında bulunduğu 795 kişinin 5 yıldızlı 3 oteldeki karantina süreleri doldu. Turistler, rehberler ve otel personeli, 14 günlük karantinanın son gününde, odalarının balkonlarına çıkıp veda şarkısı söyledi.

Tatil için mart ayı başında Kuzey Kıbrıs'a gelen bir Alman turistte koronavirüs tespit edildi. KKTC Sağlık Bakanlğı da turistin konakladığı 5 yıldız otel ile beraber seyahat ettiği turistler ve rehberlerin konakladığı 2 otelde, 10 Mart günü, 14 günlük karantina kararı aldı. 750 Alman, İsveç ve Fransız turist ile otel görevlileri ve rehberleri kapsayan karantina süresi dün doldu.

795 kişi, dün gün boyunca sağlık kontrollerinden geçirildi. Saat 00.00'da da karantina sonlandırıldı.

VEDA ŞARKISI SÖYLEDİLER

Karantinanın bitmesiyle turistler, rehberler ve otel personeli, odaların balkonlarına çıkarak veda şarkısı söyledi. Karantina koşullarında kendilerine çok iyi davranıldığını belirten tursitler, otel yönetimine, personele, rehberlere, KKTC yönetimine ve Kıbrıs halkına teşekkür ettiler. Sabah saatlerinde otobülerle otellerden alınan tursitlerden bir kısmı bu sabah düzenlenen uçuşlar ile ülkelerine gitmek için yola çıktı. Bir kısmı da akşam yapılacak uçak seferleriyle ülkelerine gönderilecek.

ÇAY- KAHVE İSTEĞİ GÜNDEM OLMUŞTU

Otelde karantina altında tutulan Türk rehberlerden Ersel Karaman, sosyal medya hesabında, "Fakat bir ihtiyaç var ki, çok önemli ve insanların bayağı gazını alacaktır. O da çay ve kahve. Ne olur bir yolu varsa çay ve kahve tedariği sağlayalım otele?" paylaşımı yapmıştı. Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla talebini duyuran rehberlerin çay- kahve ile diğer ihtiyaçları kısa sürede karşılanmıştı. Bir turist, 14 günlük karantina sürecinde ördüğü örgü bebeği rehber Karaman'a hediye etti

BİR KİŞİ HALEN TEDAVİ ALTINDA

14 gün boyunca hastalık belirtisi gösterenlerin Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü, 1 kişinin koronavirüs teşhisi ile tedavi altına alındığı, yine tedaviye alınan 6 turistin iyileşmeleri üzerine taburcu edildikleri bildirildi.

ÜSTEL: KKTC TURİZMİ TOPYEKÜN İYİ SINAV VERDİ

Süreci başından itibaren yakından takip eden KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Dr. Ünal Üstel, "Tarihinde ilk kez bir karantina sürecine giren Kuzey Kıbrıs'ta aniden gelişen ve tehlikeli boyutlara ulaşması muhtemel olan bu vakada çabuk ve kararlı adımlarla adamızda olası olumsuzlukların önüne geçtik" dedi. Oteller, turizmciler, hastaneler, yerel halk ve turistler arasındaki iletişim ağının çok iyi kurulduğunu ve kimsenin mağdur olmadan bu süreci atlatmasının maddi kayıplara tek teselli olduğunu dile getiren Bakan Üstel, "Misafirlerin bu sabah adayı terkederken, 'tekrar geleceğiz' demeleri KKTC misafirperverliğinin en güzel kanıtıdır" diye konuştu.

SAĞLIK BAKANI PİLLİ: BÜTÜN KURALLARA UYULDU

Gerek Kıbrıs halkının sağlığı açışından, ülkedeki yabancı misafirler açışından karantina kararının yerinde ve zamanında alındığını belirten KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli de karantina koşullarına harfiyen uyulduğunu söyledi. Bakan Pilli, hiç kimsenin hayatını riske atmadıklarını ama zorlu geçen bu süreci herkesin katkısı ve fedakarlığıyla atlattıklarını dile getirdi.

Bakan Pilli, KKTC tarihindeki bu ilk karantina sürecinin bir daha yaşanmaması dileği ile koronavirüsten kaynaklanan hiçbir ölüm vakasının olmamış olmasında, Sağlık Bakanlığı'nın hızlı reaksiyon göstermesi, doktorların ve sağlık personelinin fedakarca çalışması ve Kuzey Kıbrıs Türk halkının tavsiyelere uyarak tedbirli olmasının payının çok büyük olduğunu söyledi.

Turizmciler ise, KKTC nin bu süreci iyi yöneterek bu sınavdan yüzünün akı ile çıkmasının büyük bir kazanım olduğunu, bunun sonuçlarının gelecek yıllara yansıyacağını dile getirdi.

ANTALYA Türk rehberlerin yardım istediği oteldeki karantina sona erdi

Kaynak: DHA

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ANTALYA Türk rehberlerin yardım istediği oteldeki karantina sona erdi

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