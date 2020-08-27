Antalya Türk bayrağı ile donatılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya Türk bayrağı ile donatılıyor

Antalya Türk bayrağı ile donatılıyorAntalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kentteki vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılıyor.

27.08.2020 14:16 | Son Güncelleme: 27.08.2020 14:22

Antalya Türk bayrağı ile donatılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kentteki vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılıyor. Kırmızı beyaza bürünen Antalya'da 30 Ağustos onur ve gururla kutlanıyor. Türk bayraklarını alan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşıyor.

Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu tüm Antalya'ya yaşatıyor. Beş gün boyunca sürecek etkinliklere vatandaşların da bayraklarıyla katılması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlara ve esnafa bayrak dağıtıyor.

EVLERE VE ESNAFA DAĞITILIYOR Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sayaç Okuma ekipleri Türk Bayrağı dağıtımı yapmak için sokaklara çıktı. Mobil Etkinlik Otobüsleri'nin konser verdiği bölgelerde, cadde ve sokaklarda vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılıyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin dağıttığı bayrakları alan esnaf ve vatandaşlar büyük mutluluk yaşıyor. Vatandaşların evlerinin ve dükkanlarının cam ve balkonlarına bayrak asarak Zafer Bayramı kutlama sevincine ortak olması amacıyla yapılan çalışma övgü aldı. BAYRAĞI ALIRKEN DUYGU DOLU ANLAR Kepez İlçesi Gülveren Mahallesi'nde yaşayan Şaban Tek, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kapısına kadar getirilen Türk bayrağını alırken duygu dolu anlar yaşadı. Ay yıldızlı bayrağı büyük gurur ve mutlulukla alan Şaban Tek, "30 Ağustos gibi tarihi önemli günler kurtuluş mücadelemizin başlangıç günleridir. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Bayrağımızı bize ulaştıran Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür ediyorum" diye konuştu. Kültür mahallesinde esnaflarından Zafer Karakaya da pandemiden dolayı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sokaklarda kutlamayacaklarını belirterek, "Coşkumuzu sürdürmek için bizleri düşünen ve yanımızda olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'e çok teşekkür ederim. Biz her zaman 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayacağız ve kutlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Antalya Türk bayrağı ile donatılıyor

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fotoğrafını kullanarak yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti Magazin
Fotoğrafını kullanarak yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti 3. Sayfa
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı yakarak öldürmüş 3. Sayfa
Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı yakarak öldürmüş
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık Politika
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı 3. Sayfa
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Her gün defalarca kullandığımız klozetlerde koronavirüse karşı kapağı kapatmamız gerekiyor Yaşam
Her gün defalarca kullandığımız klozetlerde koronavirüse karşı kapağı kapatmamız gerekiyor
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
El freni inik unutulan araç denize uçtu
El freni inik unutulan araç denize uçtu
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi
Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Evlerine balkondan girmek isterken beton zemine düşen 2 kişi yaralandı
Evlerine balkondan girmek isterken beton zemine düşen 2 kişi yaralandı
Kocasının 'Kefenini giyin' diyerek tehdit ettiği kadın, eşine elektronik kelepçe takılmasını istiyor
Kocasının "Kefenini giyin" diyerek tehdit ettiği kadın, eşine elektronik kelepçe takılmasını istiyor
Cami statüsüne kavuşan Ayasofya'ya başörtüsüz, şortlu, dekolteli olarak giriş yapılamayacak
Cami statüsüne kavuşan Ayasofya'ya başörtüsüz, şortlu, dekolteli olarak giriş yapılamayacak
Yüz yüze eğitime sayılı günler kala 34 okulda vaka tespit edildi! İşte o okullar
Yüz yüze eğitime sayılı günler kala 34 okulda vaka tespit edildi! İşte o okullar
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis'in çalışma süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis'in çalışma süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
Fenerbahçe'nin gündemindeki Zahavi, sarı lacivertlileri takip etmeye başladı
Fenerbahçe'nin gündemindeki Zahavi, sarı lacivertlileri takip etmeye başladı
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Domuz avına çıkan talihsiz adam, arkadaşının kaza kurşunuyla can verdi
Domuz avına çıkan talihsiz adam, arkadaşının kaza kurşunuyla can verdi
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
İngiliz uçak üreticisi Rolls-Royce 5,4 milyar sterlin zarar açıkladı
İngiliz uçak üreticisi Rolls-Royce 5,4 milyar sterlin zarar açıkladı
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Berat Albayrak Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Beren Saat Defne Samyeli Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Eddie Newton Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Anne Çocuk Eylül
Şu an buradasınız: Antalya Türk bayrağı ile donatılıyor - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 14:22:10. #1.15#
title