Antalya turizmine bayram dopingi
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Antalya turizmine bayram dopingi

Antalya turizmine bayram dopingi ALTİD Başkanı Sili: "Bayram döneminde iç pazarda yoğun bir hareket bekliyoruz " Pandemi sürecinde 'yeni normal' dönemde korona virüs önlemleri alarak ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'daki tesislerde Kurban Bayramı tatili...

24.07.2020 15:45 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:54

Antalya turizmine bayram dopingi

ALTİD Başkanı Sili: "Bayram döneminde iç pazarda yoğun bir hareket bekliyoruz "

ANTALYA - Pandemi sürecinde 'yeni normal' dönemde korona virüs önlemleri alarak ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'daki tesislerde Kurban Bayramı tatili için yerli turistin ilgisi de arttı. TTGA ile TÜROFED yönetim kurulu üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, "Bayram döneminde iç pazarda yoğun bir hareket bekliyoruz. Şuanda rezervasyon başvuruları devam ediyor" dedi.

Pandemi nedeniyle hijyen önlemlerini artırarak ziyaretçi ağırlamaya başlayan Antalya'daki konaklama sektörünü, Kurban Bayramı tatilinde özellikle yerli turistin ilgisi sevindirdi. Bu yıl 31 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı tatili için yerli turistler şimdiden harekete geçti.

"Çoğunluk olarak iç pazar müşterilerini ağırlıyoruz"

Pandemi sürecinde çoğunluk olarak iç pazar müşterilerini ağırladıklarını aktaran Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı ile Türkiye Otelciler Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, Ukrayna pazarının da devreye girerek oradan da turistlerin geldiğini söyledi.

"Bayram dönemi bizler acısından olumlu bir şekilde geçecek"

Sili, "Diğer taraftan İngiltere pazarıyla karşılıklı mutabakat sağlandı. İngiltere pazarından da akışlar başladı. Bayram döneminde iç pazarda yoğun bir hareket bekliyoruz. Şuanda rezervasyon başvuruları devam ediyor. Kurban Bayramı döneminde sanıyorum ki vatandaşlarımız, açık olan tesislerimizi ciddi bir dolulukla geçirmeleri noktasında talep gösterecek ve gösteriyorlar da zaten. Bayram dönemi bizler acısından olumlu bir şekilde geçecek" dedi.

"Kapasite planlaması yaparken yüzde 70-80'lerin üzerine çıkmıyoruz"

Tesislerle pandemi sürecini de değerlendiren Sili, "Sosyal alanlar ve misafirlerimizle alakalı tüm tesislerimiz de yüzde 70-80'lerin üzerine çıkma gibi bir durumumuz söz konusu olmayacak. Bu da bizim çalışanlarımız açısından ve bize gelen misafirlerimizin sağlığıyla kurallara uyma noktasında son derece önemli. Bizlerde tesislerimizde kapasite planlaması yaparken yüzde 70-80'lerin üzerine çıkmıyoruz. Bu şekilde de olması gerekli, bunu da konaklama sektörü özellikle benimsemiş durumda. Bu da hem bizim, hem misafirlerimiz için son derece önemli" diye konuştu.

Antalya turizmine bayram dopingi

Kaynak: İHA

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