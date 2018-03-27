Antalya Turizminde Nevruz Bereketi

Nevruzu bayram olarak kutlayan ve 12 günlük resmi tatile giren İranlılar, Antalya'da turizme hareketlilik getirdi.

Aksu ilçesine bağlı Kundu Turizm Merkezi'ndeki esnaf, Kundu Esnafları Koruma ve Yardımlaşma Derneği Başkanlığınca başlatılan Nevruz Pazarı uygulamasıyla, başta İranlılar olmak üzere turistlere hizmet veriyor.

Esnaf, nevruz tatilini fırsat bilerek İranlı turistlere, mağazalarının önlerine kurdukları pazarda tekstil, deri, ayakkabı, çanta, gıda ve elektronik eşya satışı yapıyor. Pazarda, çoğunluğu İranlı turistlerin yoğunluk oluşturuyor.

Kemerağzı Mahallesi Kundu Esnafları Koruma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Metin Kanmaz, İranlı turistleri çekmek için pazar kurduklarını söyledi.

Pazarın, "İranlı pazarı" olarak adlandırıldığını aktaran Kanmaz, amaçlarının turistlere iyi bir hizmet vermek olduğunu kaydetti.

Pazar 5 Nisan'a kadar açık kalacak.