ANTALYA Turizmcilerden 'rezervasyonsuz' tatile çıkmayın uyarısı

Turizmcilerden 'rezervasyonsuz' tatile çıkmayın uyarısı

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Kurban Bayramı öncesinde tesislerde doluluk oranının yüzde yüze ulaşmak üzere olduğunu belirterek, yerli turistleri rezervasyon yaptırmadan tatile çıkmamaları uyarısında bulundu.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, 10 Ağustos Cumartesi günü başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla iç turizmin hareketlendiğini söyledi. Kurban Bayramı'nın yaz dönemine denk gelmesi nedeniyle tatile çıkacakların sahil kesimlerinde rezervasyon yaptırdığını belirten Başkan Sili, doluluk oranlarının iyi olduğunu, kalan az sayıdaki odanın da birkaç gün içerisinde dolabileceğini kaydetti.

'TATİL SÜRESİ AÇIKLANMALI'

Yerli tatilcileri mağduriyet yaşamamaları için rezervasyon yapmadan yola çıkmamaları konusunda uyaran Burhan Sili, Önceki yıllara göre bu yıl Alanya erken rezervasyon konusunda daha çok talep aldı. Kurban Bayramı her yıl 10 gün geriye geliyor. Bayram, bizim 'yüksek sezon' diye tabir ettiğimiz ağustos dönemine denk geldi. İç pazar için belli bir kontenjan ayırdık. Tatilin 9 gün olup olmayacağı açıklanmadı. Burada bir belirsizlik var. Bu da iç pazarı etkiliyor. Yerli tatilcilerin programlarını yapmaları açısından tatilin uzatılıp uzatılmadığı önceden açıklanmalı. Turizmciler olarak biz buna göre önlem alırız. Aynı zamanda yerli turist de daha rahat tatil programı yapar dedi.

İÇ PAZARIN TALEBİNE HAZIRLIKLIYIZ

Bayram tatilinin yüksek sezona denk gelmesinden dolayı ilçeye iç pazarda ciddi bir talep olduğunu vurgulayan Burhan Sili, Bayram dönemine bakıldığında genel doluluk oranımız hem iç pazarda hem de dış pazarda yüksek. Tatil kısa da olsa uzun da olsa iç pazara belli bir kontenjan ayırıyoruz. İç pazara yönelik bayram hazırlığımızı yaptık. Tesislerimiz yüzde yüz doluluğa ulaşmak üzere. Herkesi bekliyoruz ancak vatandaşlarımız mağduriyet yaşamamaları için mutlaka rezervasyon yaptırsın. Rezervasyonsuz yola çıkmasınlar dedi.

DOLULUK YÜZDE 95

Son 3 yıldır Kurban Bayramı tatillerinin yüksek sezona denk geldiğini belirten Alanya Tanıtım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Topçu ise şöyle dedi

Son 3 yıldır bayram tatili Ağustos ayı içerisinde yaşanıyor. Bu nedenle yüksek sezon olduğu için buraya tatil yapmak için gelenlerin daha önceden rezervasyonlarını yapmaları gerekiyor. 2016-2017 yılında sezonda yaşadığımız sorunlardan dolayı boş yataklarımız vardı. Ama şu anda doluluk oranlarımız bu haftadan itibaren yüzde 95'in üzerine çıkmış durumda. Yani rezervasyon yapmadan gelen misafirler olursa maalesef yer bulamayabilirler.

Cengiz Topçu, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması yönünde şu an bir karar alınsa dahi artık rezervasyonlara çok etki etmeyeceğini, çünkü otellerin şu anda doluya yakın olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA