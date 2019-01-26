Antalya Turizmciler Moskova'da Türkiye Festivali'ne Hazırlanıyor

Turizmciler Moskova'da Türkiye Festivali'ne hazırlanıyor

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Türkiye Festivali'nin bu yıl üçüncüsünün gerçekleştirileceğini belirterek, Bu festivali daha organize, daha çeşitliliği ve zenginliği bol olacak şekilde yapmayı planlıyoruz dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve TÜROFED'in koordinasyonunda organize edilen Türkiye Festivali'nin 3'üncüsü bu yıl yine Rusya'nın başkenti Moskova'da haziran ayında yapılacak. Geçen iki organizasyonda da Ruslardan büyük ilgi gören Türkiye Festivali, bu yıl 'Türkiye- Rusya Kültür ve Turizm' yılı olması dolayısıyla daha büyük önem kazandı.

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Tanıtım faaliyetlerinin çeşitlenmesi ve farklılaşması yönünde çabalarımız vardı. Moskova'daki festival de tamamen bu mantıktan, bu fikirden ortaya çıkmıştır. Doğrudan tüketiciye dokunmak, doğrudan tüketiciye ulaşmak amacımız vardı ve tamamen Türkiye'ye özgür bir organizasyon yapmaktı. 3 boyutlu olarak da Türkiye'yi tüm özellikleriyle aslında tüketiciyle buluşturma amacı vardı. Bu sene 3'üncüsünü yapmayı planlıyoruz. Birincisi ve ikincisi son derece başarılı oldu. Rus halkından büyük destek gördük. Moskova halkı büyük rakamlarla geldi bizim festivalimize ve içinde yer aldı. Türkiye'yi orada yaşadılar. 3'üncüsünü de bu sene muhtemelen haziran ayında yapmayı planlıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımıza başladık dedi.

Son derece başarılı bir organizasyon ortaya koymayı hedeflediklerini aktaran Osman Ayık, Çünkü 2019 yılı da Türkiye- Rusya Federasyonu yılı. O etkinlikler içerisinde de bu festivali daha organize, daha çeşitliliği ve zenginliği bol olacak şekilde yapmayı planlıyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA