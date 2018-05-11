Antalya Turizm Sezonunu 5 Bin Yıllık Tarihi Antik Kentinde Açtı

Antalya'ya 17 kilometre uzaklıkta yer alan ve geçmişi 5 bin yıl öncesine dayanan tarihi Perge Antik Kenti'nde "2018 Perge Yılı" açılış programı düzenlendi. Organizasyona Gaziantep'ten video konferans yöntemi ile bağlanan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, son günlerde Antalya'da yaşanan trafik kazaları konusunda acenteleri uyararak, "Uykusuz şoför çalıştırmayın. Eğitimi olmayan şoföre araba vermeyin" dedi.

2018'i 'Perge Yılı' ilan eden Antalya, turizm sezonu açılışını da Aksu ilçesinde bulunan 5 bin yıllık tarihi Perge Antik Kenti'nin surları arasında gerçekleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve AKTOB'un ortak çalışması ile gerçekleştirilen organizasyona; AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal katıldı, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, sivil toplum kuruluşları, oda başkanları, turizm sektörü temsilcileri katıldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise organizasyona Gaziantep'te düzenlenen seçim güvenliği toplantısı nedeniyle katılamadı. Karaloğlu programa telefon ile katıldı.

Organizasyonun açılış konuşmasını yapan AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, "2014 rakamlarına ulaşacağız. Her yıl 12 milyondan fazla turist ağırlayan Antalya bu yıl ilk 4 ayda 1 milyon 200 bin ziyaretçi ağırladık. Bu geçen yıla göre yüzde 45 artışı ifade ediyor. Antalya geçtiğimiz yıla göre büyük bir büyüme sağlayacak. Geçen yıl Rus pazarında daralma yaşayan Antalya bu yıl yüzde 61 oranında artış ile tüm zamanların rekorunu kırdı" dedi.

"Bu yıl 14 milyon turist bekliyoruz."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, "Üzülerek ifade etmek isterim ki tarihi değerlerimize bugüne kadar yeterli değeri veremedik. Yapılan çalışmaların sonucunu alıyor olmak bize umut veriyor. Bu yıl 14 milyon turist bekliyoruz. Önceki yıllarımızın telafisini yapacağız. Bu 14 milyon turistin en az 4 milyonunun Perge'ye gelmesini bekliyoruz. Perge'nin bu güzelliğini herkes görecek. Antalya'da deniz, kum güneş arasına sıkışan turizmin önünü açacağız. Turizimin çeşitlenmesi için çok önemli çalışmalar yaptık" açıklamasını yaptı.

Vali Karaloğlu video konferans sistemiyle dahil oldu

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise organizasyona video konferans sistemiyle dahil oldu. Vali Karaloğlu konuşmasında, İçişleri Bakanlığı tarafından seçim güvenliği nedeniyle düzenlenen toplantı sebebiyle Gaziantep'te bulunduğunu belirterek, sezonun başlangıcını Perge Antik Kentinden yaptıklarını ve herkesin "2018 Perge Yılı"na sahip çıkması gerektiğini söyledi. Karaloğlu 2018 yılından umutlu olduğunu dile getirerek turizm sezonunun hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Kazalar konusunda uyardı

Vali Karaloğlu son gün yaşanan ölümlü trafik kazaları konusunda ise acenteleri uyararak, "Toplantıları ve gösterileri Perge'de yapabiliriz. Perge'ye ziyaretçinin artması için herkes elinden gelen desteği vermesi gerekir. Bu sene sonunda hem turist bakımından hem de geliri bakımından çok memnun kalacağız. Daha sezonun başındayız. 4-5 tane ciddi trafik kazamız oldu. Dün 3 tane işçi arkadaşımız hayatını kaybetti. Sizinle şoförlerin eğitimini daha sezon başında toplantıda konuştuk. Şoförlerinizi uykusuz çalıştırmayın. Eğitimleri tam olmayan şoförleri araçlara vermeyin" uyarısında bulundu.

Fotoğraf sergisi beğeniye sunuldu

Açılış programı etkinlikleri arasında, Devlet Opera ve Balesi'nin Perge Özel dans gösterisi ve barok müzik dinletisi ise izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Antalya Valiliğince 6 (İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça, Hintçe, Çince) dilde hazırlanan Antalya tanıtım filmleri ve AKTOB tarafından "Perge Yılı" için hazırlanan tanıtım filmleri de izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Antalya Valiliği tarafından hazırlanan Antalya Merhaba "Işıklar ve Gölgeler" temalı fotoğraf sergisinde ise Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali İhsan Öztürk'ün objektifinden Antalya'yı farklı yönleriyle yansıtan birbirinden güzel 74 eserin yer aldığı fotoğraf sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. - ANTALYA