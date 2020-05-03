ANTALYA Turizm merkezi Kalkan, sessizliği yaşıyor
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ANTALYA Turizm merkezi Kalkan, sessizliği yaşıyor

ANTALYA Turizm merkezi Kalkan, sessizliği yaşıyor
03.05.2020 12:29 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:35

Turizm merkezi Kalkan, sessizliği yaşıyorANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Kalkan Mahallesi koronavirüs salgını nedeniyle tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor.

Turizm merkezi Kalkan, sessizliği yaşıyor

ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Kalkan Mahallesi koronavirüs salgını nedeniyle tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor.

Otantik yapısı, temiz ve nemsiz havası, pırıl pırıl denizi, eşsiz güzellikte koylarıyla yerli ve yabancı tatilcilerin gözdesi olan Kalkan, Türkiye'nin alternatif turizm merkezlerinden biri. Kalkan'da onlarca butik otelin yanında yaklaşık 5 bin villa var. Bu villalardan yaklaşık 3 bini İngilizlere ait. Kalkan'da yerleşik yaşayan, çoğunluğu İngiliz yaklaşık 1000 yabancı var. Türkiye'de İngilizlerin en çok yerleşik yaşadığı, konutunun olduğu, tatil yaptığı bir merkez Kalkan.

Dört mevsim turizm yapılan Kalkan, normal nüfusu 3 bin 614 iken yüksek turizm sezonunda 20 bine ulaşıyor. Kalkan çevresindeki İngilizlerin evlerinin olduğu Bezirgan, İslamlar, Üzümlü ve Sarıbelen mahalleleri de yerleşik yabancı İngiliz hemşehrilerinin dönmesini bekliyor. Kalkan'da en çok sessizliği yaşayan yerlerden biri de dünyaca ünlü Kalkan Koyu. Dünyadaki birçok ünlünün, yatları ile geldiği, her gün yüzlerce yatın tura çıktığı, mavi yolculuğa çıkan yatların uğrak yeri olan koyda tam bir sessizlik hakim.

Koronavirüs nedeniyle İngiltere ile uçuşlar kapatılınca Kalkan sokakları, Kalkan Limanı, Kalkan koyları tam bir sessizlik içinde. Kalkanlı turizmciler, turizm çalışanları, yatçılar koronavirüs salgınının bir an önce sona ermesini bekliyor. Kalkan'da konutu olan İngilizler de ülkesinden dönmeyi bekliyor. Kalkan cadde ve sokakları da eski canlılığına döneceği, insan kaynayacağı hareketli günleri bekliyor.

ANTALYA Turizm merkezi Kalkan, sessizliği yaşıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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