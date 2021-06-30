ANTALYA TURİZM ÇALIŞANLARI OTELLERDE AŞILANMAYA BAŞLADI
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ANTALYA TURİZM ÇALIŞANLARI OTELLERDE AŞILANMAYA BAŞLADI

ANTALYA TURİZM ÇALIŞANLARI OTELLERDE AŞILANMAYA BAŞLADI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turizm çalışanlarına yönelik aşılama uygulaması başlatıldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turizm çalışanlarına yönelik aşılama uygulaması başlatıldı. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Deniz, Vaka artışını engellemek için turizm çalışanlarının tümünü aşılamayı planlıyoruz dedi.

Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan yerinde aşı uygulaması kapsamında, ilk aşılama bir otel grubunda gerçekleştirildi. Gruba ait 4 otelde çalışan otel personelinin 100'ü toplu olarak aşılandı. Koronavirüs salgını ile mücadelede en etkili yöntemin aşı olduğunu belirten Manavgat İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Deniz, turizm bölgesi olan Manavgat'ta turizm sezonunun açılması ile yaşanması muhtemel Covid-19 vaka artışlarının önüne geçmek için turizm çalışanlarının aşılanmasına hız verdiklerini söyledi. Bu kapsamda 4 kişilik ekiplerle mesai sonrası bölgede bulunan otelleri ziyaret ederek kurulan stantlarda otel çalışanlarını aşılamaya başladıklarını belirten Dr. Deniz, İlçemizde turizm hareketliliği başladı. Turizmin artması ile Covid-19 vakalarının artmasını bekliyoruz. Bunun önüne geçmek için pandemiye şu anda en etkili silah aşıdır. Turistik alanlardan ilçemizde vaka artışını engellemek için turizm çalışanlarının tümünü aşılamayı planlıyoruz. Bu minvalde ilk uygulamayı başlattık. Bundan sonra da diğer otellerde de toplu aşılamalara devam edeceğiz dedi.

Otel yetkilileri yerinde aşı uygulamasını desteklediklerini belirterek, uygulamayı hayata geçiren İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Deniz ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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