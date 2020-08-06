ANTALYA Turistler de denetimden memnun
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ANTALYA Turistler de denetimden memnun

Turistler de denetimden memnunİçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği koronavirüs tedbirleri ek genelgesi kapsamında Antalya'da denetimler yapıldı.

ANTALYA Turistler de denetimden memnun
06.08.2020 18:38 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:42

Turistler de denetimden memnun

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği koronavirüs tedbirleri ek genelgesi kapsamında Antalya'da denetimler yapıldı. Denetimlerde Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri, kente gelen turistlere yabancı dilde tedbirler konusunda uyarılarda bulundu. İngiliz bir aile, Antalya'da yapılan uygulamalardan memnun olduklarını kaydetti.

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda alınan tedbir kararları, Antalya'da da uygulanmaya başlandı. Saat 16.00 sıralarında Antalya Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, il emniyet yardımcıları Antalya'nın en işlek caddesinde bulunan iş yerleri denetimine katılırken, vatandaşlar ise kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

'POLİSLER YABANCI DİLDE UYARDI'

Protokol iş yerlerinde denetim yaparken, vatandaşlara da 'Korunmak için neler yapmalı' broşürü dağıttı. Antalya Emniyet Müdürlüğü, Kazım Özalp Caddesi'nde uyarı standı kurarken, müdürlüğe bağlı Yunus Timleri de Antalya'ya gelen turistlere yabancı dilde koronavirüs tedbirleri hakkında uyarılarda bulundu.

İşyerlerine giren Antalya protokolü, Sağlık Bakanlığının yayımlamış olduğu Koronavirüs Rehberi'nde belirtilen hususların uygulanıp uygulanmadığını yerinde denetledi. Masalar ve vatandaşlar arasındaki sosyal mesafe, maske yönünde denetimler gerçekleştirildi.

'TÜM ANTALYA'DA DENETİM YAPILDI'

81 ilde olduğu gibi Antalya'da da genel bir denetim yapıldığını ifade eden Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, "Tüm Antalya'da genel denetimler yapılıyor. Denetimin amacı tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da farkındalık yaratmak. Bu amaçla denetime çıktık. Öncelikle cezalandırmanın ötesinde uyarılarda bulunmak. Çünkü ceza tek çözüm değil. Antalya ilinde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatini çekmek istiyoruz" dedi.

Turizm sezonunun bugünlerde hareketlenmeye başladığını belirten Şaşmaz, "Diğer ülkelerden misafirlerimiz gelmeye başladı. Bunların sayısı da artacak. Hem turistlere hizmet veren işyerlerimizde çalışan tüm görevliler, artı tüm Antalyalılar olarak biraz daha hassas olmak zorundayız. Uyarılarımızı Antalya'daki iş yerlerine yaparken aynı zamanda misafirlerimize de dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Bu salgın sadece bizim ülkemizde değil tüm dünyada var. Buraya gelen misafirlerin de dikkatini çekmek ve uyarmak için Emniyet Müdürlüğümüzün görevli arkadaşlarımızla yapılması çok önemli" diye konuştu.

'UYGULAMADAN GAYET MEMNUNUZ'

İngiltere'den gelen bir aile ise 2 haftadır Türkiye'de olduklarını, Antalya'da insanların kurallara uyduğunu, burada olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, tüm arkadaşlarına Antalya'yı ziyaret etmelerini tavsiye edeceklerini kaydetti.

Kaynak: DHA

Manşet

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