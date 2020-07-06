ANTALYA Turistler caretta caretta besledi Turistler caretta caretta beslediANTALYA'da, tur teknesiyle denize açılan yerli turistler, karşılaştıkları iki yetişkin caretta carettayı besleyerek, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Turistler caretta caretta besledi

ANTALYA'da, tur teknesiyle denize açılan yerli turistler, karşılaştıkları iki yetişkin caretta carettayı besleyerek, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları video, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turistik bölge Adrasan'dan tekne ile denize açılan tatilciler, Suluada'da karşılarına çıkan iki yetişkin caretta carettanın beslenme anlarını cep telefonu ile görüntüledi. Tekneden attıkları makarna ve ekmek parçalarıyla caretta carettaları yanlarına çeken turistler, o anları şaşkınlıkla izledi. Tekneden ve insanlardan korkmadan beslenmelerine devam eden caretta carettalar, kimi zaman su altına batıp gözden kayboldu. Kısa süre sonra tekrar su üstüne çıkarak kendileri için atılan yiyecekleri toplayarak yiyen caretta carettalar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: DHA