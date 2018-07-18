Antalya Turist Rekoru Kırdı

Antalya'da turizmin en iyi yılı olarak değerlendirilen 2014'ün rekoru, 2 yüz 61 bin fark ile kırıldı. Şehre bu yıl 5 milyon 968 bin 513 kişi geldi. Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün, Antalya Havalimanı ve Gazipaşa- Alanya Havalimanı verilerine göre açıkladığı toplam turist sayısı, temmuz ayının 17'si itibariyle turizm tarihinin bugüne kadarki en yüksek rakamına ulaştı. Bu yıl turizmde Perge Antik Kenti'ni tema olarak belirleyen ve 'Perge Yılı' ilan ederek fark oluşturan kent, 14 milyon turist hedefine doğru adım adım ilerliyor.

6 MİLYONA DAYANDI Antalya'ya, 17 Temmuz itibariyle sadece havalimanlarından gelen turist sayısı 6 milyona yaklaştı. Bu rakamlar, 2015-2016-2017 rakamlarını geride bırakırken, turizmde kentin en iyi yılı olarak değerlendirilen 2014'ün rekorunu da egale etti. 2014 yılının aynı döneminde 5 milyon 706 bin 521 turist gelirken bu yıl 2 yüz 61 bin 992 fark ile 5 milyon 968 bin 513 turist geldi. 2018 yılının 1 Ocak - 17 Temmuz tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine yüzde 34'lük artış kaydedilirken, 2015-2016-2017 yılı verileri de geride bırakıldı.

AYIK: "TÜRKİYE GENELİNDE 40 MİLYONU AÇMASINI BEKLİYORUZ" Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2018'de Türkiye'nin turizmde çift haneli büyümesini ve 40 milyondan fazla turist ağırlamayı beklediklerini kaydetti.

"14 MİLYONA ULAŞACAĞIZ" Turizmdeki 2015, 2016 yıllarındaki sorunlu dönemin çabuk atlatıldığını dile getiren Ayık, "Türkiye çok güçlü bir ülke ve güçlü bir ürüne sahip olduğu için ve dünyada en rekabetçi olduğumuz alanlardan birinin turizm sektörü olması dolayısıyla 2017 yılında çok hızlı bir geri dönüş yaptık. 2018'in ilk verileri ve göstergeleri de iyi bir sezon, iyi yıl yaşayacağımızı gösteriyordu. Antalya, Türkiye'nin dünyaya sunduğu en önemli markalardan biri ve Antalya 2014'te 12 milyon bandındaydı. Bu yıl Antalya'nın 14 milyon civarında bir rakamı görmesini bekliyoruz. Antalya şu an için 5 milyon rakamını geçti, 6 milyona dayandı. Temmuz, ağustos ve eylül, sezonunun ardından hedeflediğimiz 14 milyon bandını geçmiş olacağız" dedi.

"İÇ PAZARDA DA HEDEF VAR" Dış pazarın yanında iç pazara da büyük önem verdiklerinin altını çizen Ayık, "İç pazarda hedefimiz her zaman söylediğimiz gibi 10 milyondur. Türkiye'de iç pazarda 15 ile 20 milyon civarı insan hareketi var. Ancak konaklama tesisleri açısından bakıldığında 6-6.5 milyon civarında bir hareketlilik var. Acenteler, tur operatörleri ve otellerden aldığımız verilere göre, geçen yılki konaklama tesislerindeki yerli turist sayısı 6-6.5 milyon civarındaydı, bu yıl ise 10 milyonu yakalamak."

YAĞCI: "DOLULUK YÜZDE 90" Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ise sezonun en yüksek turist gelen döneminde olduklarına dikkat çekerek, rakamların beklentileri doğrultusunda ilerlemesinin memnuniyet verici olduğunu bildirdi. Geçen yıla oranla tüm pazarlarda büyüme olduğunu işaret eden Yağcı,"Bu sezonu çift haneli büyümeyle kapatacağımızı öngörüyoruz. 6 milyon turist hedefine bu aylarda yaklaşacağımızı bekliyordum. Beklentilerimiz oranındaki rakama ulaştık. Bölge ve tesise, fiyat sıkalasına göre ortalama doluluk yüzde 90 civarında" dedi.

(İsa Akar/İHA)