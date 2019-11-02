Antalya tur teknesine izinsiz girip içecekleri içip cipsleri yediler

02.11.2019 15:30

Tur teknesine izinsiz girip içecekleri içip cipsleri yediler

Antalya'da, tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda demir günübirlik gezi teknesine giren 1'i kadın 4 kişi, teknedeki içecekleri içip cipsleri yedi. Şüphelilerin tekneye girdiği anların güvenlik kameralarına anbean yansıdığını belirten tekne kaptanı Recep Çetinkaya (30), Gündüz gelin, ben sizi ağırlayayım dedi.

Olay, önceki gün gece yarısı Antalya Kaleiçi Yat Limanı'nda meydana geldi. Kaleiçi Yat Limanı'nda kaptanlık yapan Recep Çetinkaya, tura çıkmak için sabah saatlerinde tekneye çıktı. Tekneyi kontrol eden Çetinkaya, etraftaki boş içecek şişelerini, bardakları ve cips paketlerini fark etti.

Mesai arkadaşlarının tekneyi temizleyip çıktıklarını söylemesi üzerine güvenlik kameralarını kontrol eden Çetinkaya, sabaha karşı teknesine 1'i kadın 4 kişinin portatif köprüden giriş yaptığını tespit etti. Bunun üzerine yeniden teknede inceleme yapan Çetinkaya, buzdolabındaki alkolü ve gazlı içeceklerin içildiğini, cipslerin yendiğini gördü.

Kamera kayıtlarına göre 4 kişin 1 saat 45 dakika teknede kaldığını kaydeden Çetinkaya, şahıslardan şikayetçi olmadığını söyledi.

Recep Çetinkaya, davetsiz misafirlere, Gündüz gelin ben sizi tura çıkarıp ağırlayayım. Yeter ki izinsiz girmeyin diye çağrıda bulundu. Başına ilk kez böyle bir olayın geldiğini belirtin Recep Çetinkaya, Güverteye minderlere bakmaya çıktım. Ortalıkta alkol şişesi, bardaklar ve cips poşetleri vardı. Hemen yan teknedeki kameradan izleme yaptım. Görüntülerde 2 metre yükseklikteki paserelladan içeriye giren 4 kişiyi gördüm. Yardımlaşarak girmişler. Çünkü o yükseklikten girmek bayağı bir zor dedi.

Çetinkaya, Burada tur yapıyoruz. İsterseniz gelin ben sizi ağırlayayım. Ama gece değil, gündüz gelin. Yeter ki bize zarar vermeyin dedi.

Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ilk önce bir kadın ve erkeğin gelip bir süre sohbet ettiği görülüyor. Daha sonra kadın, eline bastığı erkeğin yardımıyla köprü üzerine çıkıyor. Ardından erkek de zıplayarak tekneye çıkıyor. Bir süre sonra tekneye iki erkek daha geliyor. Gençlerden birinin pasarellaya zıplayarak çıkıp sürünmesi dikkat çekiyor. 4 kişinin daha sonra tekneden ayrıldığı görülüyor.

Kaynak: DHA