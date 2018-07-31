Antalya Tüp Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Antalya'nın Alanya ilçesinde apartmanın merdiven boşluğunda yaşanan tüp hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis eşkalini belirlediği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bektaş Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanda 1 hafta arayla iki kez hırsızlık olayı yaşandı. Apartmanın 1 ve 3'üncü kat merdiven boşluklarındaki tüplerin yerinde olmadığını fark eden bina sakinleri, karşı aparmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Tüplerin çalındığını belirleyen bina sakinleri polise başvurdu. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden eşkalini belirledikleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntülerde apartmana giren şüphelilerin tek tek katları kontrol ettikten sonra merdiven boşluğundaki tüpleri aldığı ardından çevrede kimse olmadığından emin olduktan sonra uzaklaştığı görüldü.