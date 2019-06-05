ANTALYA TUĞGENERAL AKTEMUR, BAYRAMI KUTLAYIP GÜVENLİ SÜRÜŞ UYARISI YAPTI

ANTALYA İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Konyaaltı'ndaki trafik denetiminde vatandaşların bayramını kutladı, güvenli sürüş uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın, Ramazan Bayramı dolayısıyla karayollarında güvenlik tedbirleri kapsamında Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı uygulamalarını sürdürüyor. Trafik, motorlu trafik ve asayiş timleri tarafından bugün yapılan uygulamayı denetleyen İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, asker ve vatandaşların bayramını kutlayarak şeker verdi.

Çakırlar Yolu üzerindeki uygulamada, durdurulan otomobildeki vatandaşlara, Tuğgeneral Aktemur tarafından şeker, broşür, araç ruhsat kapları, araç kokusu, çocuklara sürücü seyahat karneleri verildi. Aileleri güvenli sürüş konusunda uyaran komutan Tuğgeneral Aktemur, 'Antalya Valiliği'nin talimatları doğrultusunda, özellikle can kayıplarının önlenmesi ve azaltılması konusunda Konyaaltı ilçesinde yaptığımız bu faaliyette vatandaşlarımızla bayramlaştık. Onlara emniyet kemeri, sürüşte dikkatli olmaları ve yayaya öncelik konusunda bilgiler verip, ikaz ettik. Jandarma olarak 24 saat esasına dayalı uygulamalarımız devam edecektir. İnsan hayatı bizim için önemli dedi.

Kaynak: DHA