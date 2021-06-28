ANTALYA TRAFİKTE BALTALI- DÖNER BIÇAKLI TARTIŞMA
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ANTALYA TRAFİKTE BALTALI- DÖNER BIÇAKLI TARTIŞMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da ellerinde balta ve döner bıçağı olan iki sürücünün tartışması, olay kavgaya dönüşmeden sona erdi.

ANTALYA'da ellerinde balta ve döner bıçağı olan iki sürücünün tartışması, olay kavgaya dönüşmeden sona erdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, akşam saatlerinde D-400 Karayolu üzeri Tedaş Kavşağı üzerinde meydana geldi. Bir kamyonet sürücüsü ile otomobil sürücüsü, bilinmeyen nedenle yol üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kamyonet sürücüsü eline balta, otomobil sürücüsü ise döner bıçağı aldı. Bu sırada kucağında bebek olan kadın, yakını olduğu değerlendirilen kamyonet sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştı. Kadın, genci sakinleştirirken elini yüzüne götürüp feryat ettikten sonra otomobil sürücüsüne dönerek birşeyler söylemeye başladı. Bir süre sonra iki sürücü araçlarına binerek yollarına devam etti. Yaşanan bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

ANTALYA TRAFİKTE BALTALI- DÖNER BIÇAKLI TARTIŞMA
ANTALYA TRAFİKTE BALTALI- DÖNER BIÇAKLI TARTIŞMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Trafikte baltalı-döner bıçaklı tartışma! Kucağında bebeği olan kadın araya girdi
Trafikte baltalı-döner bıçaklı tartışma! Kucağında bebeği olan kadın araya girdi
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