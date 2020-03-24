Antalya trafiğindeki 'koronavirüs' farkı fotoğrafta ANTALYA'da, araç trafiğinin en yoğun olduğu Adnan Menderes Bulvarı'nda, koronavirüs tedbirleri öncesinde ve sonrasında 1 ay arayla çekilen fotoğrafta araç yoğunluğunda yok denilecek kadar azalma gözlendi.

ANTALYA'da, araç trafiğinin en yoğun olduğu Adnan Menderes Bulvarı'nda, koronavirüs tedbirleri öncesinde ve sonrasında 1 ay arayla çekilen fotoğrafta araç yoğunluğunda yok denilecek kadar azalma gözlendi.

Kentte, koronavirüs tedbiri kapsamında 'evde kalın' çağrısının dikkate alınmasıyla araç trafiğinde azalma gözlendi. Normal zamanlarda kentteki araç trafiğinin en fazla olduğu bölgelerden Adnan Menderes Bulvarı'nda geçiş yapan araçlardaki seyreklik dikkati çekti. Toplu ulaşım araçları ve zorunlu olarak dışarı çıkanların yer aldığı caddelerdeki trafik yok denilecek kadar azaldı. Kentin ana arterlerinden Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Şarampol 2 Alt Geçidi'nin Mevlana Kavşağı yönündeki giriş ve çıkışındaki araç yoğunluğunun azalması, koronavirüs tedbiri öncesi ve sonrasında havadan çekilen fotoğraflarla görüntülendi.Koronavirüs tedbiri kapsamında yapılan çağrıdan önce 21 Şubat tarihinde çekilen fotoğrafta bulvarda trafikteki araçların yoğunluk nedeniyle durarak ilerlediği görülürken, 23 Mart'ta çekilen fotoğrafta ise az sayıda araç yer aldı. Koronavirüs tedbiri öncesinde mesai bitişi, öğrencilerin eve gidişi gibi araç yoğunluğunun fazla olduğu saat 17.00'da trafik kilitlenmiş durumda iken, evde kalın çağrısının ardından aynı saatte çekilen fotoğrafta az sayıda aracın bulvarda rahatlıkla ilerlediği gözlendi.

Kaynak: DHA