Antalya trafiği seçici göz ve havadan denetlendi Antalya'da yapılan trafik denetiminde 73 sürücüye 21 bin 280 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya'da yapılan trafik denetiminde 73 sürücüye 21 bin 280 TL idari para cezası uygulandı. Antalya Karayolları üzerinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla, 10-16 Mart tarihleri arasında 'Seçici Göz ve Havadan Özel Trafik Denetimi' yapıldı. Seçici göz, helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerinde, toplam 73 sürücüye 21 bin 280 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA Kaynak: İHA