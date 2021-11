Antalya Trafiği Kışa Hazır

ANTALYA (Habermetre) - Tüm haberler için tıklayınız...

Vali Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleşen Kış Tedbirleri Trafik Toplantısı'na katıldı.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte oluşması muhtemel sorunları gündeme almak ve tedbir uygulamak amacıyla düzenlenen toplantıya Vali Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer, Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, Elmalı Kaymakamı Harun Kazez, Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi, İbradı Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Başıbüyük, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Fevzi Timur, Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Karayolları 13. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen ve ilgili personel katıldı.

Koordinasyon ve İletişimin En Üst Düzeyde Devam Etmesi Lazım

Geçen yıl gerçekleşen, kar yağışları nedeniyle kapanan yolları hızlı ve etkili bir çalışmayla açan ekiplere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Vali Ersin Yazıcı; "Antalya'da uygun iklim şartları nedeniyle her ne kadar kar yağışı çok fazla görünmese de Akseki Konya yolu ve Korkuteli yolunda zaman zaman hava muhalefeti nedeniyle ulaşımda aksaklıklar olabiliyor. Nitekim geçen senelerde kar yağışı nedeniyle kısa süreli yol kapanmaları gerçekleşti. Emniyet, Jandarma ve Karayolları ekiplerimizin koordineli ve hızlı çalışmalarıyla kısa sürede sorunlar çözülerek yollarımız tekrar trafiğe açıldı. Ekiplerimizin koordinasyonları ve iletişimleri çok güzeldi. Tabii ki bu yıl da aynı koordinasyon ve iletişimin en üst düzeyde devam etmesi lazım. " dedi.

Her Saniye Çok Önemli

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının her şeyin en iyisine layık olduğuna vurgu yapan Vali Yazıcı; "Devlet olarak vatandaşımıza karşı sorumluluklarımız var. Vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılamak, güvenliğini sağlamak bizim görevimiz. Her türlü imkanımız var, insan kaynağımız da var. Dolayısıyla vatandaşımızı hiçbir hizmetten mahrum bırakmamalı, bekletmemeliyiz. 2022 yılına geldik. Kimsenin beklemeye tahammülü yok. Dünyadaki en kıymetli şey zaman. Olaylara anında müdahale etmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücü var. Bir araya geldiğimizde her şeyi yapabiliriz. Bu tür olaylarda da hız çok önemli, her saniye çok önemli. Karayollarımız güvenlik güçlerimiz koordineli bir şekilde görevlerine devam edecekler. Başta Orman Bölge Müdürlüğümüz ve Devlet Su İşleri gibi yardımcı kuruluşlarımızda teyakkuzda olacak. Allah göstermesin ancak olası bir sorunda da tüm ekiplerimiz koordineli ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacaklar. " ifadelerine yer verdi.

Kurallara Uymak Hepimizin Görevi

Kış döneminde yaşanacak trafik kazalarının da önüne geçmek adına kış lastiği, kemer ve kask kullanımı konusunda trafik ekiplerinin denetimlerini arttırdığına dikkat çeken Vali Yazıcı; "Vatandaşlarımızın güvenliği için görev başındayız. İçişleri Bakanlığımız himayelerinde "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasını başlattık. Vatandaşlarımıza trafikte emniyet kemeri takmanın bir zorunluluk olduğunu ve trafik kazalarında yaralamalı ve ölümlü kazaların %60 oranında önüne geçtiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Aynı şekilde motosikletlerde de kask takmak zorunlu. Sürücülerimiz hayatı kafasına taksınlar, kasklarını taksınlar. Hayatlarına kast etmesinler. " şeklinde ifadeler kullandı.

Kış Tedbirleri Trafik Toplantısı'nda Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Çalhan ve Karayolları 13. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen kurumların uyguladığı tedbirler ve kriz anında yapılacak çalışmalar hakkında sunum yaptı. Antalya Trafiği Kışa Hazır 01 Antalya Trafiği Kışa Hazır 02 Antalya Trafiği Kışa Hazır 03 Antalya Trafiği Kışa Hazır 04

