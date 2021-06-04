Antalya trafiği havadan denetlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Antalya trafiği havadan denetlendi

Antalya trafiği havadan denetlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerde toplam 269 sürücüye, radarla hız denetiminde toplam bin 82 sürücüye, şehirlerarası otobüs denetiminde toplam 709 sürücüden 11 sürücüye, yük taşıyan araç denetiminde toplam 2 bin 60 sürücüden 160 sürücüye trafik idari para...

Antalya'da helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerde toplam 269 sürücüye, radarla hız denetiminde toplam bin 82 sürücüye, şehirlerarası otobüs denetiminde toplam 709 sürücüden 11 sürücüye, yük taşıyan araç denetiminde toplam 2 bin 60 sürücüden 160 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Antalya'da otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi ihlallerin önlenmesine yönelik Karayolları üzerinde Mayıs ayı içerisinde Havadan Denetim Helikopter-Drone ve özel denetimler yapıldı.

Denetimler kapsamında, Helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerde toplam 269 sürücüye, radarla hız denetiminde toplam bin 82 sürücüye, şehirlerarası otobüs denetiminde toplam 709 sürücüden 11 sürücüye, yük taşıyan araç denetiminde toplam 2 bin 60 sürücüden 160 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda toplam 2 bin 647 yol kullanıcısına eğitim verildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Köpek saldırısına uğrayan 3,5 yaşındaki çocuktan yürek burkan sözler: Sevmek istedim ama sevemedim
Köpek saldırısına uğrayan 3,5 yaşındaki çocuktan yürek burkan sözler: Sevmek istedim ama sevemedim
Otelde çocuklarının fotoğrafını çeken adama tekmeyle saldırdı
Otelde çocuklarının fotoğrafını çeken adama tekmeyle saldırdı
Uçaktaki taciz ortalığı karıştırdı! Kadın yolcular tepki gösterdi, polis müdahale etmek zorunda kaldı
Uçaktaki taciz ortalığı karıştırdı! Kadın yolcular tepki gösterdi, polis müdahale etmek zorunda kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Hasan Polatkan Binali Yıldırım
Magazin Şeyma Subaşı İlker Kaleli Burak Sergen Seren Serengil
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya trafiği havadan denetlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 13:58:00. #1.15#

title