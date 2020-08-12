Antalya trafiği havadan denetlendi Antalya'da havadan drone ve helikopterle yapılan trafik denetiminde 81 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Antalya'da havadan drone ve helikopterle yapılan trafik denetiminde 81 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, aynı zamanda trafik kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etmek amacıyla havadan drone ve helikopter ile denetim yapıldı. Antalya karayolları üzerinde 4-10 Ağustos tarihleri arasında yapılan havadan denetimde toplam 81 sürücüye idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA