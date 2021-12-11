TRABZON (Haberler.com) - Antalya Trabzonspor maçı saat kaçta? Antalya Trabzonspor maçı ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, şifreli mi?sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, Antalya'da karşı karşıya gelecekler. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği müsabaka 11 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Antalyaspor - Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri:

Antalyaspor: Boffin, Veysel, Kudryashov, Bahadır, Bünyamin, Fredy, Poli, Güray, Gökdeniz, Mukairu, Doğukan Sinik

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Vitor Hugo, Peres, Berat, Hamsik, A.Ömür, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

ANTALYA TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında bugün deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

LİGDE LİDER TRABZONSPOR

Süper Lig'de namağlup lider olarak yoluna devam eden Trabzonspor, 25 maçtır deplasmanda rakiplerine galibiyet fırsatı vermiyor. Son iki maçtır evinde yenilmeyen Antalyaspor, sahasında liderden puan yada puanlar almak için mücadele edecek.

İki takım arasında geride kalan 50 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 30'a 8 üstünlüğü bulunuyor. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibinin attığı 92 gol attı, Akdeniz ekibi 49 golle karşılık verdi.

Antalya'daki maçlar

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük sağladı. Bordo-mavililer, Antalya'da oynanan 25 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

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