Antalya Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Süper Lig Antalya Trabzonspor maçının gollerini kim attı? Antalya Trabzonspor maç özeti - Haberler
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Antalya Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Süper Lig Antalya Trabzonspor maçının gollerini kim attı? Antalya Trabzonspor maç özeti

Antalya Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Süper Lig Antalya Trabzonspor maçının gollerini kim attı? Antalya Trabzonspor maç özeti
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Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla 2021-2022 sezonundaki ilk mağlubiyetini alan bordo-mavililerin 27 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Antalya Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak ediyor. Peki, Antalya Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Antalya Trabzonspor maç bitti mi?

Antalya Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Süper Lig Antalya Trabzonspor maçının gollerini kim attı? Antalya Trabzonspor maç özeti sorularına yanıt aranıyor. Trabzonspor'un Süper Lig'deki çılgın serisi Antalyaspor karşısında son buldu. Akdeniz ekibine 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, 27 maç sonra ilk kez ligde bir maçta 3 puan bıraktı.

ANTALYA TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

Karşılaşma boyunca iki takım da birbirine üstünlük kuramazken Antalyaspor hızlı hücumlarla, Trabzonspor kalesinde etkili olmaya çalıştı. Bordo-mavililerde Cornelius, 24. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Bu gole Akdeniz ekibi 34. dakikada penaltıdan Fredy ile cevap verdi. Karşılaşmanın 2. yarısında iki takım da karşılıklı pozisyonlar yakalarken 73. dakikada Dorukhan Toköz kendi kalesini attığı golle maçın skorunu belirledi. Mücadeleyi 2-1 kaybeden lider Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda ilk kez sahadan mağlubiyetle ayrılırken 39 puanda kaldı.

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